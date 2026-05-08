Los puntos principales del "Súper RIGI": litio, energía nuclear, GNL y autos eléctricos

El nuevo régimen amplía beneficios fiscales y aduaneros para proyectos industriales estratégicos. El Gobierno apunta a impulsar inversiones en litio, hidrógeno, GNL, energía nuclear y manufactura tecnológica.

El régimen estará enfocado en industrias vinculadas a energía, minería, petroquímica, transición energética y manufactura avanzada.

El Gobierno nacional anunció la creación del denominado “Súper RIGI”, un nuevo esquema de incentivos que amplía los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones con el objetivo de acelerar la llegada de capitales y fomentar procesos de industrialización vinculados a los recursos naturales argentinos.

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La iniciativa busca promover sectores industriales considerados estratégicos y desarrollar nuevas cadenas de valor que hoy prácticamente no existen en el país.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que el nuevo esquema apunta a “transformar la matriz productiva argentina” mediante proyectos de mayor agregado de valor y generación de empleo.

El régimen estará enfocado en industrias vinculadas a energía, minería, petroquímica, transición energética y manufactura avanzada.

El nuevo esquema contempla beneficios especiales para proyectos asociados a la cadena de valor del litio y la fabricación de baterías, producción de hidrógeno verde o de bajas emisiones, plantas de GNL onshore y reactores nucleares pequeños y medianos (SMR).

También alcanzará iniciativas vinculadas a la producción de paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos, nuevos desarrollos petroquímicos, industria aeroespacial, uranio, fertilizantes y procesamiento industrial de productos pesqueros.

La intención oficial es avanzar desde un modelo basado principalmente en exportación de materias primas hacia una mayor industrialización local.

Más beneficios fiscales y aduaneros

El “Súper RIGI” incorpora ventajas tributarias superiores a las previstas originalmente en el RIGI tradicional. Entre los principales beneficios aparece una reducción de la alícuota de Ganancias al 15%, frente al 25% contemplado en el régimen vigente.

Además, se implementará un esquema de amortización acelerada que permitirá deducir el 60% de la inversión durante el primer año y el 20% en cada uno de los dos años siguientes.

En materia aduanera, el nuevo régimen otorgará exención inmediata de derechos de exportación, mientras que en el RIGI tradicional ese beneficio recién comenzaba a aplicarse a partir del tercer año.

También se ampliará la exención de aranceles para importaciones necesarias para la puesta en marcha de los proyectos, incluyendo bienes y equipamiento que no estaban contemplados originalmente.

Provincias y municipios deberán adherir

El Gobierno también estableció condiciones para las jurisdicciones que quieran adherir al nuevo esquema. Las provincias y municipios deberán aceptar límites sobre Ingresos Brutos y tasas municipales para que los proyectos puedan acceder a los beneficios.

Según informó el Ejecutivo, las provincias adheridas deberán garantizar una alícuota de Ingresos Brutos inferior al 0,5%.

En paralelo, las tasas municipales no podrán calcularse en función de las ventas de las empresas.

El punto aparece en medio de crecientes tensiones entre Nación, provincias y municipios por la carga tributaria aplicada sobre proyectos energéticos y mineros.

El objetivo oficial: atraer inversiones y generar empleo

Desde el Gobierno consideran que el nuevo esquema permitirá acelerar inversiones millonarias en sectores considerados claves para la generación futura de exportaciones y divisas.

La iniciativa llega además en un contexto de fuerte apuesta oficial por el desarrollo energético y minero como motores del crecimiento económico.

En los últimos meses, el Ejecutivo destacó reiteradamente el potencial de sectores como Vaca Muerta, el litio, el cobre y el hidrógeno para generar superávits comerciales estructurales y atraer inversiones internacionales.

Ahora, el “Súper RIGI” busca ampliar esa estrategia hacia procesos industriales de mayor complejidad tecnológica y agregado de valor local.