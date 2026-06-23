Con la presencia de Ravier, Diputados sesiona para avanzar con el Súper RIGI y el pago a Fondos Buitre

La Cámara que conduce Martín Menem buscará salir de la parálisis legislativa por el caso de Manuel Adorni y se dispone a avanzar con dos proyectos impulsados por la Casa Rosada. El flamante vocero presidencial dará quorum en la sesión y todavía no está definido si renuncia durante la jornada o más adelante. Los motivos.

Desde las 12, la Cámara que conduce Martín Menem sesionará para avanzar con los dos proyectos impulsados por la Casa Rosada. Y, según pudo saber Ámbito, el flamante vocero presidencial -que asumió en lugar de Manuel Adorni- dirá presente en el recinto pese a que ya es un hecho que renunciará a su banca. Esta será ocupada por su reemplazo, el bullrichista Martín Matzkin.

El motivo por el que el pampeano, de mínima, dará quorum a menos de 24 horas de mostrarse con el presidente Javier Milei en la Fundación Faro, responde a que el oficialismo está justo con los números .

Ante el temor de no reunir los 129 que se requieren para poner en marcha la sesión, Ravier ocupará su banca. Al menos por estas horas, los libertarios no tenían resuelto si el flamante vocero presentará su renuncia en el transcurso de la jornada , para que luego asuma el bullrichista, o si lo hará en otra ocasión. Hay, en las filas libertarias, temor de perder el quorum en el "bache" que quedará entre la renuncia de Ravier y la jura de su reemplazo.

En este contexto, el oficialismo buscará aprobar el proyecto de Súper RIGI para "nuevas actividades económicas" ("todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica”) consiste en un marco de beneficios por 30 años para proyectos que impliquen inversiones de al menos u$s1.000 millones, con un desembolso del 20% en los primeros dos años.

Asimismo, el proyecto libertario inhibe a extender el régimen a aquellos sectores que hayan ingresado al RIGI e incluso a las que se focalicen en “instalaciones preexistentes”. Desde su redacción original hasta la dictaminada, sufrió ocho modificaciones, vinculadas a incentivos de inversión y registraciones. Con estos cambios, La Libertad Avanza se garantizó el acompañamiento de diputados del PRO, la UCR, el MID y aliados provinciales.

De recibir la media sanción, el proyecto será girado al Senado, para su sanción definitiva.

Pago a Fondos Buitre

En la sesión de este miércoles, el oficialismo también buscará darle sanción definitiva al proyecto de pago a dos fondos buitre, correspondientes a bonos de 2001, por u$s171 millones.

Patricia Bullrich Eduardo Vischi Aliados Rosca El Senado ya aprobó el acuerdo con los Fondos Buitre. Senado

Se trata de los holdouts Bainbridge ltd. y Attestor Value Master Fund, quienes habían iniciado un proceso de discovery para embargar activos argentinos. En el litigio judicial, enmarcado en los Estados Unidos, se estableció como fecha límite de la aprobación del Congreso para el 30 de junio. El proyecto fue aprobado en el Senado con 40 votos a favor y 22 en contra.

Con la sesión de este miércoles, el oficialismo intentará dejar atrás el Caso Adorni y anotarse un triunfo. El recinto se abre luego de que en la tarde del martes, la oposición no lograra reunir el quorum para avanzar con los proyectos de interpelación con posible moción de censura contra el jefe de Gabinete, quien sigue siendo investigado por la justicia por presunto enriquecimiento ilícito.