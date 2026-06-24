Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 24 de junio

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.440 para la compra y a $1.490 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.491,13 para la venta.

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En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.471,50.

El dólar blue cotiza a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.553,35 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.6% .

El dólar MEP cotiza a $1.506,68 y la brecha con el dólar oficial es de 2.4% .

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 24 de junio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.937.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 24 de junio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.542,52, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 24 de junio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s62.580, según Binance.