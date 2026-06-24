El dólar oficial consolida su repunte y ya roza su máxima cotización del año

La suba del tipo de cambio durante los últimos días coincide con una fuerte desaceleración en las compras que realiza el BCRA.

El dólar oficial ya borró toda la baja que había protagonizado desde comienzos de año, luego de que ayer anotara la sexta jornada consecutiva de subas. De esta manera, el tipo de cambio de referencia en el mercado oficial acumula una suba de 4,5% en lo que va de junio .

De esta manera, el dólar mayorista ya regresó a los niveles mostrados a comienzos de enero y, además, reflejó el mayor riesgo que enfrentan las apuestas al carry trade en la medida que se acerca el segundo semestre, que por razones estacionales siempre registra una merma en la oferta de divisas por el final de la cosecha gruesa.

El tipo de cambio mayorista cotiza a $1.471,5 para la venta y su cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, con una brecha del 22,2%. De hecho, se trata de su nivel más alto desde el 2 de enero ($1.475).

En ese marco, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) se mueve a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, lo que llevó al dólar tarjeta a posicionarse en los $1.937.

Entre las cotizaciones paralelas, el dólar MEP abre a $1.506,68 y el contado con liquidación (CCL) se ofrece $1.555,21. Por su parte, el dólar blue se ubica a $1.505 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

dolar blue El dólar oficial se acerca a su máxima cotización anual tras seis jornadas consecutivas de alzas, en paralelo a una menor intervención del BCRA. Depositphotos

El BCRA bajó el ritmo de compra

En paralelo, el BCRA extendió su racha compradora, aunque a un ritmo más moderado. El pasado lunes, la autoridad monetaria adquirió u$s50 millones. Ayer adquirió apenas u$s20 millones, el menor monto diario desde el 3 de marzo.

La señal fue relevante porque confirmó la desaceleración del ritmo de acumulación. En lo que va de la semana, el BCRA compró u$s70 millones. De esta manera, las compras netas acumuladas en lo que va de 2026 ascendieron a u$s10.903 millones.

En tanto, las reservas internacionales brutas bajaron u$s38 millones y finalizaron en u$s47.469 millones. La caída estuvo explicada en buena medida por el impacto negativo del oro, que retrocedió 1,55% y habría restado cerca de u$s140 millones al valor contable de las tenencias del Central.

También pesaron los movimientos de las monedas que integran la canasta del DEG. El euro y la libra cayeron 0,42% frente al dólar, mientras que el yuan se depreció 0,24% y el yen tuvo una variación prácticamente neutra.