Selección argentina, EN VIVO: la jornada del miércoles 24 de junio en el Mundial 2026

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Lionel Messi cumple 39 años: récord mundialista, emoción y alivio en pleno Mundial 2026

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A los 39 años, Lionel Messi atraviesa uno de los cumpleaños más especiales de su carrera. El capitán de la Selección argentina celebra la fecha en plena disputa del Mundial 2026, con la clasificación a los 16avos de final ya asegurada y después de haberse convertido en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Lejos de necesitar nuevas consagraciones para validar su legado, el rosarino sigue siendo la referencia futbolística de un equipo que sueña con defender el título conquistado en Qatar 2022.

Las últimas semanas, sin embargo, estuvieron atravesadas por emociones muy diferentes. Tras su triplete ante Argelia, Messi fue captado por las cámaras con lágrimas en los ojos y luego reconoció que había atravesado días difíciles por la delicada situación de salud de su padre, Jorge Messi. La preocupación aumentó cuando una versión falsa sobre su fallecimiento se viralizó en redes y medios, aunque finalmente la familia llevó tranquilidad y el padre del capitán recibió el alta médica en la víspera de este nuevo cumpleaños.

Con el alivio familiar, los récords y la ilusión intacta, Messi llega a los 39 años como líder de una Selección que vuelve a ilusionar a los argentinos. Sus goles ante Argelia y Austria fueron determinantes para la clasificación anticipada y confirmaron que sigue marcando diferencias en la máxima competencia del fútbol. En la concentración de Kansas no habrá grandes celebraciones, pero sí el reconocimiento de compañeros, cuerpo técnico e hinchas para un futbolista que, aun después de haber ganado todo, continúa escribiendo capítulos históricos.