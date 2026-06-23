Golpe para las expectativas del mercado: MSCI mantuvo a Argentina en Standalone y la excluyó de una revisión de categoría

El país seguirá fuera de los principales índices globales tras una revisión que no abrió consulta ni dejó señales de mejora inmediata. Los analistas señalan que los controles cambiarios residuales siguen siendo el principal obstáculo.

Argentina continuará fuera de los principales índices globales de MSCI, a la espera de una normalización más profunda del acceso para inversores extranjeros.

La Argentina continuará clasificada por MSCI como mercado Standalone , una categoría que la mantiene fuera de los principales universos de inversión global, como los mercados emergentes y frontera .

La decisión refleja que, pese a las mejoras recientes en el frente financiero , el mercado local aún enfrenta obstáculos relevantes para recuperar su lugar dentro de los índices internacionales.

El principal condicionante sigue siendo la accesibilidad para los inversores extranjeros . En particular, MSCI mantiene reparos sobre las restricciones cambiarias, las trabas a la movilidad de capitales y las limitaciones que dificultan la entrada y salida de fondos, así como la posibilidad de replicar una cartera local con normalidad.

La evaluación fue publicada en el Global Market Accessibility Review de MSCI, una de las principales proveedoras globales de índices de referencia para fondos de inversión, bancos, gestoras de activos y analistas. Sus clasificaciones son seguidas de cerca por el mercado porque pueden incidir en los flujos de capitales hacia los distintos países, especialmente cuando una plaza logra ingresar o regresar al universo de mercados emergentes.

En paralelo, los activos argentinos cerraron la jornada con un desempeño negativo , en una rueda atravesada por la expectativa en torno al informe de MSCI y por una toma de ganancias luego del rally de las últimas semanas. Las acciones cayeron más de 4% en Wall Street, mientras que el riesgo país subió 2,85% hasta 433 puntos.

El movimiento se produjo después de las recientes mejoras de calificación de Fitch y S&P, que habían reforzado el optimismo sobre los activos locales, mientras el mercado mantiene en el horizonte la posibilidad de una mejora pendiente por parte de Moody’s.

Qué evalúa MSCI y por qué Argentina sigue afuera

La decisión de MSCI no responde únicamente al desempeño reciente de los activos argentinos ni a la mejora de algunas variables financieras. Por el contrario, la clasificación surge de una evaluación más amplia, que combina tres grandes dimensiones: desarrollo económico, tamaño y liquidez del mercado, y accesibilidad para los inversores internacionales.

El informe final del 23 de junio reforzó esa lectura. Así, MSCI anunció la reclasificación de Bulgaria de Standalone a mercado de frontera y dejó bajo observación distintos casos internacionales —como Indonesia, Turquía, Bangladesh, Corea y Grecia—, pero no incluyó a la Argentina entre los países con cambios ni abrió una consulta formal para revisar su estatus. La señal fue, por lo tanto, negativa para las expectativas locales: el país seguirá fuera de los principales índices compuestos del proveedor global.

En ese marco, el principal problema para Argentina sigue estando en la accesibilidad. Aunque el mercado local mostró una recuperación en los últimos meses y el Gobierno avanzó en cierta normalización del frente cambiario, MSCI todavía observa restricciones que dificultan la operatoria de los fondos globales, entre ellas las limitaciones para mover capitales, acceder al mercado de cambios, repatriar fondos y contar con instrumentos suficientes para invertir o cubrir posiciones.

Ezequiel Fernández, director de Research Corporativo en Balanz, señaló que la decisión ya había sido anticipada por MSCI la semana pasada, cuando publicó su evaluación sobre las regulaciones del mercado de capitales local.

Según explicó, “la existencia de controles residuales para lo que se conoce como ‘hot money’ fue el principal motivo” de que Argentina continúe como Standalone, mientras que “su eliminación o relajación significativa será lo que defina una eventual vuelta a Emergentes”.

De todos modos, sostuvo que la decisión era “mayormente esperada” y que afecta principalmente a los flujos de cartera en renta variable: “No vemos gran impacto para las acciones locales a estos niveles de valuación y menos aún para la renta fija o variables fundamentales como FX, tasas, riesgo país o IED”.

El antecedente reciente explica parte de esa cautela. La última vez que Argentina no fue considerada Standalone fue entre 2019 y 2021, cuando integró el universo de mercados emergentes. Aquella mejora había sido decidida en 2018 y se implementó en mayo de 2019, en un contexto en el que los inversores internacionales todavía percibían que el país podía sostener condiciones razonables de acceso al mercado accionario.

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Sin embargo, ese escenario se modificó rápidamente con la reinstalación de controles de capitales a partir de septiembre de 2019. Como consecuencia, en 2021 MSCI resolvió degradar a Argentina desde mercados emergentes hacia Standalone, debido a la persistencia de esas restricciones y al deterioro de la accesibilidad del mercado local. Desde entonces, el país permanece fuera de los principales índices compuestos del proveedor global.

Qué tendría que cambiar para volver a frontera o emergente

Para que Argentina pueda salir de la categoría Standalone, el cambio central debería producirse en el frente cambiario y regulatorio. En concreto, el país debería demostrar que los inversores extranjeros pueden ingresar capitales, operar activos locales, acceder al mercado de cambios y repatriar fondos sin restricciones relevantes, costos excesivos ni trabas documentales.

A su vez, la mejora debería extenderse a aspectos más técnicos de la infraestructura de mercado. En ese sentido, MSCI suele observar cuestiones como los procesos de clearing y settlement, la disponibilidad de instrumentos de inversión, la existencia de mecanismos de préstamo de acciones y ventas en corto, la facilidad operativa para inversores extranjeros y el acceso a información corporativa y regulatoria en inglés.

De todos modos, el punto determinante no es sólo la existencia formal de una reforma, sino su continuidad. MSCI necesita comprobar que la normalización no sea transitoria ni fácilmente reversible. Por eso, aun cuando el país muestre avances en reservas, menor riesgo país o mayor apetito por activos locales, una reclasificación exige un marco de acceso más estable, simple y probado en el tiempo.

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Qué cambia si Argentina sale de Standalone

Una eventual salida de Standalone no sería apenas un cambio de etiqueta. En la práctica, implicaría que Argentina vuelva a formar parte de un universo de inversión seguido por fondos internacionales, tanto activos como pasivos. Eso podría aumentar la visibilidad de las acciones argentinas, ampliar la base de inversores, mejorar la liquidez del mercado y reducir parte del costo de capital para las compañías locales.

El impacto, sin embargo, dependería de la categoría a la que acceda el país. Un regreso a mercados de frontera sería una señal positiva, aunque con un efecto más acotado en términos de flujos. En cambio, una reincorporación a mercados emergentes tendría un potencial mayor, porque ese universo es seguido por fondos de mayor escala y mandatos institucionales más amplios.

Para Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, “la decisión de MSCI no cambia el diagnóstico de fondo: Argentina avanzó, pero todavía no convenció”. En ese sentido, recordó que el país había sido reclasificado como mercado emergente en 2018, en un contexto de mayor apertura financiera y mercado cambiario liberalizado, pero perdió ese estatus en 2021 tras el regreso de los controles de capitales. “MSCI necesita ver una normalización cambiaria más profunda, libre acceso al mercado, reglas estables y evidencia concreta de que los cambios son sostenibles en el tiempo”, señaló.

Según Lazzati, una mejora hacia mercado emergente podría haber generado ingresos por alrededor de u$s4.500 millones, con YPF, Galicia y Vista entre las principales beneficiadas. Sin embargo, al no haber cambios, “ese flujo no aparece y el mercado queda, básicamente, en el mismo punto”. Por eso, anticipó que podría haber una reacción negativa en acciones, aunque aclaró que debería tratarse de “una corrección circunstancial más que un cambio estructural de tendencia”.

En la misma línea, Eric Ritondale, de Puente, sostuvo que Argentina cuenta con una ventaja relevante: ya cumple con los criterios de tamaño y liquidez exigidos para integrar categorías superiores. “El país fue Mercado Emergente hasta 2021 y perdió esa condición exclusivamente por las restricciones cambiarias, no por falta de escala de su mercado”, explicó.

Por eso, consideró que, si MSCI entiende que la apertura se consolidó de forma duradera, podría haber un ascenso directo a mercado emergente, sin pasar por frontera. “El tamaño del mercado no es hoy el factor limitante; la clave para la reclasificación será demostrar que la normalización y apertura del mercado de capitales son permanentes”, afirmó.

La comparación con otros países también muestra que Argentina todavía conserva rezagos. En la revisión de accesibilidad, MSCI sí registró avances en otros mercados Standalone: Panamá mejoró en el proceso de registro y apertura de cuentas; Trinidad y Tobago avanzó por una mayor disponibilidad centralizada de normas en inglés; y Nigeria completó el paso a un ciclo de liquidación T+1.

Argentina, en cambio, no logró modificaciones en su evaluación. Así, el informe dejó una señal clara para el mercado: la mejora financiera reciente ayudó a reconstruir expectativas, pero todavía no alcanzó para cambiar la lectura estructural de MSCI. Para volver al radar global de índices, el país deberá demostrar reglas de acceso más simples, previsibles y duraderas para el capital internacional.