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24 de junio 2026 - 07:57

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 24 de junio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial mayorista extendió su tendencia alcista este martes y ya acumula una suba de 4,5% en lo que va de junio. En tanto, el riesgo país subió y se ubicó en 433 puntos, mientras el S&P Merval cayó 2,4% medido en dólares. Ocurrió en una jornada tensa en los mercados internacionales.

Este miércoles, la expectativa en la city está puesta en cómo reaccionará el mercado a la mala noticia que envió MSCI, que dejó a Argentina en la categoría Standalone (el fondo de la tabla) y descartó por ahora iniciar consultas para una próxima recategorización.

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