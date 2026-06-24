Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 24 de junio

El dólar oficial mayorista extendió su tendencia alcista este martes y ya acumula una suba de 4,5% en lo que va de junio. En tanto, el riesgo país subió y se ubicó en 433 puntos, mientras el S&P Merval cayó 2,4% medido en dólares. Ocurrió en una jornada tensa en los mercados internacionales.
Disociación entre empleo y PBI: por qué la economía crece mientras se pierden puestos de trabajo formales
El mercado laboral no acompaña las mejoras en el PBI, lo cual representa una anomalía para la economía argentina. Una radiografía sobre los distintos sectores y qué pasa en su interior.
Por Solange Rial