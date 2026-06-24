Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 24 de junio

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Diálogos de Wall Street: el acuerdo entre EEUU e Irán no despeja las dudas del mercado

Se firmó el acuerdo con Irán, pero los mercados no se liberan de sus dudas. En parte porque Kevin Warsh le imprimió a la Fed un sesgo más agresivo. El costo de la energía cayó fuerte, pero no las tasas de interés. Y la Bolsa, que antes subía rauda, titubea. ¿Qué hay que esperar, Gekko?

Por José Siaba Serrate

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