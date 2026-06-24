Japón busca mejorar la gestión de sus reservas para intervenir sobre el yen en plena tensión en los mercados

A fines de abril, Japón destinó u$s73.000 millones para defender al yen, lo que redujo sus reservas en mayo. Pese a los planes de mejorar su gestión, los propios funcionarios reconocen que hay poco margen para cambiar la cartera.

El gobierno japonés analiza cómo optimizar sus u$s1,3 billones en reservas de divisas para futuras intervenciones en el mercado del yen y mejorar la rentabilidad de sus finanzas.

El gobierno japonés t iene programado estudiar formas de mejorar la gestión de sus reservas de divisas, que ascienden a u$s1,3 billones, un fondo de reserva para futuras intervenciones en el mercado del yen, según un borrador del informe sobre la estrategia de crecimiento.

Estos planes reflejan el deseo del gobierno de aumentar la rentabilidad de las reservas y contribuir a sanear sus maltrechas finanzas , al tiempo que la primera ministra, Sanae Takaichi, se compromete a llevar a cabo un gasto proactivo para apoyar a la cuarta economía más grande del mundo.

El borrador de la estrategia detalla que " el gobierno estudiará las ventajas de mejorar la gestión y hacer un uso más eficaz de los activos en poder del sector público, incluida la cuenta especial del fondo de divisas, teniendo en cuenta los fines a los que están destinados" señala el texto preliminar.

Tokio reanudó su intervención masiva a finales de abril, cuando la moneda cayó por debajo de los 160 yenes por dólar, con una operación de compra de yenes por valor de u$s73.000 millones, lo que provocó una caída récord del 5,6% en las reservas en mayo, evidenciando los límites de una intervención sostenida y a gran escala.

El documento preliminar de la estrategia no especifica cambios concretos en la asignación de activos de las reservas, acumuladas durante episodios previos de intervención cambiaria mediante compra de dólares y que se estima están invertidas en su mayor parte en bonos del Tesoro estadounidense.

La mayor parte del superávit de las reservas, incluidos los ingresos procedentes de los bonos del Tesoro de EE. UU., se transfiere a la cuenta general como fuente de financiación del presupuesto estatal.

Las señales del gobierno japonés

Takaichi expresó en una ocasión que las reservas de divisas eran una de las principales beneficiarias de la debilidad del yen y que "estaban rindiendo muy bien", un comentario que algunos responsables gubernamentales interpretaron como una señal de que esperaba utilizar el superávit para financiar un controvertido plan de suspensión del impuesto sobre el consumo de los alimentos.

Sin embargo, según las fuentes de la agencia Reuters, altos cargos del Gobierno señalaron que cambiar drásticamente la cartera de las reservas no sería realista, dado que estas se mantienen principalmente como una fuente de fondos inmediata para la intervención cambiaria.

En ese marco, una fuente cercana al informe, destacó que "sería difícil buscar rentabilidad de una forma que fuera contraria a la finalidad de las reservas".