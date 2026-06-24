Lionel Messi cumple 39 años: el festejo de una leyenda que sigue haciendo historia en el Mundial 2026

Messi celebra sus 39 años en Kansas City, acompañado por la Selección argentina y con otro desafío mundialista por delante.

Lionel Messi celebra su cumpleaños número 39 durante la concentración de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Lionel Messi cumple este miércoles 39 años mientras vuelve a vivir una escena que marcó buena parte de su carrera: un cumpleaños lejos de casa, rodeado de compañeros y con un Mundial en marcha. El capitán argentino soplará las velitas en Kansas City, en medio de la competencia, con la Selección enfocada en lo que viene y con una historia que todavía parece no haber llegado a su último capítulo.

El paso del tiempo, en su caso, siempre parece convivir con una contradicción. Messi ya consiguió aquello que durante años fue la gran deuda que el fútbol le señalaba: levantar la Copa del Mundo con Argentina. Sin embargo, los 39 lo encuentran nuevamente como protagonista, con la cinta de capitán, como máximo goleador histórico de los Mundiales y con el desafío de defender el título conseguido en Qatar 2022.

El cumpleaños llega en un momento particular. Argentina ya aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 y el equipo de Lionel Scaloni prepara sus próximos pasos. Para Messi, la rutina vuelve a imponerse: entrenamiento, concentración y partido. Una costumbre que comenzó cuando era apenas un adolescente y que terminó convirtiendo sus aniversarios en parte de la agenda futbolística.

La historia de los cumpleaños de Messi también puede leerse como un recorrido por su carrera. Nació el 24 de junio de 1987 en Rosario y, desde que dio sus primeros pasos como profesional, muchas veces tuvo que cambiar la celebración familiar por una habitación de hotel o una concentración.

De sus últimos 22 cumpleaños como jugador profesional, 15 los pasó dentro de una competencia oficial. Trece fueron junto a la Selección argentina y otros dos defendiendo los colores de sus clubes. La explicación está en la propia magnitud de su trayectoria: Mundiales, Copas América y torneos internacionales marcaron el calendario de una carrera que casi nunca le permitió detenerse.

El primer episodio de esa larga lista ocurrió en 2004, cuando tenía apenas 17 años. Un llamado inesperado para sumarse al Sub-20 lo obligó a viajar a Buenos Aires justo el día de su cumpleaños para vestir por primera vez la camiseta argentina pocos días después. Aquel viaje terminó siendo el comienzo de una tradición que se repetiría durante más de dos décadas.

messi sub 20} Messi pasó su primer cumpleaños ligado a la Selección en 2004, cuando fue convocado al Sub-20 con apenas 17 años.

Desde entonces, hubo cumpleaños en Países Bajos, Alemania, Sudáfrica, Brasil, Rusia, Estados Unidos y ahora otra vez en territorio mundialista. Ciudades como Enschede, Leipzig, Pretoria, Porto Alegre, Nueva Jersey, Bronnitsy, Río de Janeiro y Ezeiza quedaron asociadas a una fecha que para Messi nunca dejó de mezclarse con el fútbol.

El ritual que se repite dentro del vestuario argentino

Las pocas excepciones aparecen cuando el calendario le dio una pausa. En 2020 celebró sus 33 años en su casa de Castelldefels, durante una temporada marcada por la pandemia y el cierre del fútbol europeo. En 2025, ya en el Inter Miami, tuvo otro festejo lejos de la Selección durante el Mundial de Clubes.

El último cumpleaños realmente tranquilo había sido en 2023, cuando cumplió 36 años en Rosario antes de comenzar su etapa en Estados Unidos. Fue una de esas pocas ocasiones en las que pudo cambiar una concentración por la intimidad de su ciudad natal.

Por eso, que los 39 lo encuentren en Kansas no resulta extraño. La escena encaja con una vida acostumbrada a las valijas y los hoteles. Esta vez será con Jordania como próximo objetivo y con una Selección que intenta avanzar paso a paso en la defensa del título.

Dentro del grupo ya existen recuerdos de estos festejos. En la Copa América 2021, en Ezeiza, Rodrigo De Paul, Sergio Agüero y Leandro Paredes irrumpieron en su habitación para sorprenderlo con una torta pequeña y regalos de sus compañeros. Una imagen que quedó como muestra del vínculo que construyó dentro del plantel.

seleccion argentina (1) En la Copa América 2021, sus compañeros sorprendieron a Messi con una torta y regalos durante la concentración.

Un cumpleaños con un significado especial

Sin embargo, este aniversario tiene un condimento distinto. A los 39 años, cada aparición de Messi con la camiseta argentina puede tener un valor especial porque nadie sabe cuánto tiempo más seguirá escribiendo capítulos en los grandes escenarios.

La posibilidad de que sea uno de sus últimos Mundiales convierte cada partido, cada festejo y cada momento junto a la Selección en una escena para guardar. No porque su historia necesite más argumentos, sino porque todavía aparece la sensación de que queda algo más por jugar.

Mientras sus compañeros lo acompañan en Kansas City y los hinchas argentinos celebran su día, Messi recibe los 39 haciendo lo que hizo durante casi toda su vida: competir. Y aunque el documento marque una edad, sus actuaciones en la Copa del Mundo siguen contando otra historia.