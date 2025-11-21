SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

21 de noviembre 2025 - 08:51

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial viernes 21 de noviembre

Resultados de la quiniela nacional y provincial del viernes 21 de noviembre

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del viernes 21 de noviembre.

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.

