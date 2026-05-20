Evo Morales: "La única forma de pacificar Bolivia es con una sucesión constitucional"

El expresidente adelantó en diálogo con Ámbito que el movimiento contra el gobierno de Rodrigo Paz exigirá la convocatoria a elecciones para finalizar las protestas.

El expresidente de Bolivia Evo Morales afirmó que la forma de poner fin a las tres semanas de conflicto social y bloqueos en ese país es activando el artículo constitucional que habilita una sucesión presidencial en el marco del Estado de derecho.

“Si queremos pacificar, la única forma en este momento es con sucesión constitucional. Y que el nuevo presidente convoque en 90 días las elecciones. Es constitucional ”, aseguró en una entrevista con Ámbito -la cual se publicará en su totalidad el jueves- al ser consultado sobre las condiciones necesarias para que regrese la calma social a Bolivia.

Morales, quien se encuentra escondido en el Trópico de Cochabamba luego de que se expidiera un pedido de captura por no presentarse a declarar en la causa por trata infantil , agregó que eso mismo se había propuesto esta mañana en una conferencia de dirigentes nacionales de la protesta contra el gobierno de Rodrigo Paz en La Paz, capital boliviana.

Campesinos, obreros, mineros y otros trabajadores mantienen, desde hace tres semanas unos 44 bloqueos en varios puntos del país como reacción a las políticas de flexibilización de Paz en medio de la peor crisis económica en cuarenta años. El cerco a la capital y las principales ciudades de Bolivia han provocado, en tanto, desabastecimiento en mercados y escasez de combustible en las estaciones de servicios y de medicamentos en los hospitales.

“Puede ser el vicepresidente, puede ser el presidente, el Senado, diputados”, detalló sobre el actor institucional que podría activar ese tipo de sucesión, contemplada en la Constitución boliviana. “No hay gobernabilidad, no hay institucionalidad, solo como muestra de ello el presidente desconoce a su vicepresidente. No se hablan, no se saludan. Paz mediante un decreto inconstitucional quitó atribuciones del vicepresidente y las transfirió al ministro de la Presidencia. El vicepresidente es florero en ese momento”, agregó.

Cabe destacar que las protestas contra el presidente Paz se radicalizaron con el pasar de los días y los manifestantes pasaron de pedir aumentos salariales y abastecimiento de combustibles a exigir la renuncia del mandatario conservador, quien lleva solo seis meses en el poder.

Morales rechazó, en tanto, los pedidos de renuncia de Paz. “No hay diálogo, no hay nada. Aquí el reclamo es ‘renuncia, renuncia’, pero la renuncia tampoco es la salida. Entonces, se debe usar la Constitución”, insistió.