Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 20 de mayo

El dólar oficial mayorista subió a la par de los paralelos y cerró cerca de los $1.400 . En tanto, los ADRs recortaron ganancias por hasta 6,3% y los bonos retrocedieron Wall Street , por lo que el riesgo país se ubicó a 547 puntos básicos.

Este miércoles, el INDEC da a conocer los resultados del Intercambio Comercial Argentino (ICA) de abril y se conocen datos internacionales clave. la Eurozona y Reino Unido informan el IPC de abril, en EEUU se difunden las solicitudes semanales de hipotecas y las actas de la última reunión de la Fed y Nvidia presenta su balance trimestral.