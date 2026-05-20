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20 de mayo 2026 - 10:06

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 20 de mayo

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial mayorista subió a la par de los paralelos y cerró cerca de los $1.400. En tanto, los ADRs recortaron ganancias por hasta 6,3% y los bonos retrocedieron Wall Street, por lo que el riesgo país se ubicó a 547 puntos básicos.

Este miércoles, el INDEC da a conocer los resultados del Intercambio Comercial Argentino (ICA) de abril y se conocen datos internacionales clave. la Eurozona y Reino Unido informan el IPC de abril, en EEUU se difunden las solicitudes semanales de hipotecas y las actas de la última reunión de la Fed y Nvidia presenta su balance trimestral.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 20 de mayo

El dólar oficial minorista cotiza a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.418,66 para la venta.

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