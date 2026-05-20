Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 20 de mayo

El dólar oficial mayorista subió a la par de los paralelos y cerró cerca de los $1.400. En tanto, los ADRs recortaron ganancias por hasta 6,3% y los bonos retrocedieron Wall Street, por lo que el riesgo país se ubicó a 547 puntos básicos.
Wall Street en máximos: cuatro riesgos que amenazan al rally tecnológico y las consecuencias de una corrección
Por Tomás Alejandro Giancola
El avance del sector tecnológico tiene fundamentos reales, pero también concentración extrema y valuaciones infladas por la liquidez global. Analistas identifican factores clave que podrían desencadenar una corrección y advierten sobre sus posibles consecuencias para la economía global.