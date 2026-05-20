Irán amenaza con una guerra sin fronteras más allá de Medio Oriente contra EEUU e Israel: "Nuestros golpes devastadores los aplastarán"

Los Guardianes de la Revolución advirtieron que responderán con una expansión del conflicto si Estados Unidos e Israel reanudan ataques.

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar tras las amenazas cruzadas entre Teherán, Washington y Tel Aviv.

Los Guardianes de la Revolución de Irán advirtieron que el país responderá con una expansión del conflicto “más allá de la región” si Estados Unidos e Israel vuelven a atacar, en un nuevo mensaje que eleva la tensión en Medio Oriente y profundiza el enfrentamiento diplomático y militar en curso.

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La declaración se produce en un contexto de advertencias cruzadas y alta presión internacional , con señales de posible escalada en caso de que fracasen las negociaciones sobre el conflicto.

En un comunicado difundido por el sitio Sepah News, el cuerpo militar iraní fue categórico: "Si la agresión contra Irán se repite, la guerra regional prometida se extenderá esta vez mucho más allá de la región, y nuestros golpes devastadores los aplastarán" , señalaron los Guardianes.

Los Guardianes de la Revolución endurecieron su discurso en medio del conflicto con Estados Unidos e Israel.

El mensaje también subrayó la capacidad militar del país al afirmar: "El enemigo estadounidense-sionista debe saber que, a pesar de la ofensiva llevada a cabo contra nosotros con todas las capacidades de dos ejércitos, los más costosos del mundo, no hemos desplegado todo el poder de la Revolución Islámica".

Las expresiones refuerzan la idea de que Irán busca disuadir nuevos ataques mostrando capacidad de respuesta ampliada.

Advertencias cruzadas con EEUU e Israel

Las tensiones se intensificaron luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera que podría atacar Irán si no se alcanza un acuerdo en el corto plazo. El mandatario incluso fijó un margen temporal de pocos días para una posible definición diplomática.

En paralelo, el canciller iraní, Abás Araqchi, sostuvo que un eventual retorno a la guerra traería “muchas más sorpresas”, en un mensaje que refuerza la postura de respuesta inmediata ante nuevas ofensivas.

Seyed Abas Araqchim.jpg El canciller iraní Abás Araqchi aseguró que un regreso a la guerra traería “muchas más sorpresas”. Gentileza de TeleSUR

Un conflicto que ya dejó consecuencias regionales

Los ataques conjuntos lanzados el 28 de febrero por fuerzas israeloestadounidenses provocaron la muerte de altos mandos iraníes, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, según lo informado en el contexto del conflicto.

Desde entonces, las represalias se extendieron por distintos puntos de la región, consolidando un escenario de inestabilidad prolongada y alto riesgo de escalada militar.

En este marco, la retórica de Teherán suma un nuevo capítulo a una crisis que ya involucra a múltiples actores internacionales y mantiene en alerta a Medio Oriente.