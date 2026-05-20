Tras concesiones de último momento a los gobernadores, La Libertad Avanza reactivó Diputados y blindó a Manuel Adorni

Con el acompañamiento de aliados, la Cámara baja debate el recorte al régimen Zona Fría y la Ley Hojarasca. De esta manera, los libertarios bloquearon la segunda sesión de la jornada, que había sido pedida por la oposición para avanzar con la interpelación al ministro coordinador. Las contradicciones de los mandatarios cercanos a la Casa Rosada.

Con lo justo, y con concesiones de último momento a gobernadores , La Libertad Avanza logró poner en marcha la sesión para avanzar con el recorte a zona fría y la ley Hojarasca . Así, el oficialismo logró blindar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al bloquear la segunda sesión de la jornada, pedida por la oposición, para avanzar con la interpelación al ministro coordinador. Al ayudar al oficialismo con el quorum, más de un gobernador, hoy cercano a la Casa Rosada, expuso sus contradicciones en torno a los cambios al régimen de subsidios al gas .

La Libertad Avanza se anotó un triunfo, pero le costó: consiguió reactivar la Cámara de Diputados, luego de semanas de parálisis . Sin embargo, quedó a la vista que mientras el gobierno de Javier Milei atraviesa su peor momento, entrampado en internas twitteras y las investigaciones por la evolución patrimonial del ministro coordinador, los gobernadores no fueron llevados de las narices al recinto de la Cámara de Diputados para avanzar con la sesión impulsada por el oficialismo.

Para empezar, el plato fuerte de la jornada genera rechazo en buena parte de los mandatarios provinciales . ¿El motivo? El recorte de los subsidios a la energía impulsado por el Gobierno, en pos del equilibrio fiscal, afecta a buena parte de las provincias.

Con el quorum ajustado, se puso en marcha la sesión pedida por el oficialismo.

Por caso, se verán afectadas con el ajuste localidades de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan . Todas ellas se habían visto beneficiadas en el año 2021, cuando durante el gobierno de Alberto Fernández, fueron incorporadas al régimen de Zona Fría que antes se acotaba a la Patagonia, la región de la Puna y el departamento de Malargüe.

Zona fría: los gobernadores que habilitaron el quorum

El costo para los gobernadores de acompañar esta medida podría ser caro en sus distritos. Es que en esas localidades que hoy reciben subsidios en sus tarifas de gas todos los usuarios, ahora pasarán a tener restricciones: sólo serán beneficiarios quienes cumplan con ciertos requisitos socioeconómicos. Por caso, los usuarios registren ingresos netos por el grupo familiar inferiores o iguales al valor de tres Canastas Básicas Totales para un “Hogar 2”, según Indec; los hogares que tengan un integrante que cuente con Certificado de Vivienda Familiar (Renabap) o Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, entre otros.

Así y todo, algunos de los mandatarios provinciales que se verán perjudicados con la sanción de la ley, habilitaron la sesión a través de sus diputados. Es que, además de La Libertad Avanza, el PRO, el MID, la bonaerense Karina Banfi y la exlibertaria Lourdes Arrieta (Mendoza), habilitaron la sesión los legisladores que responden a Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan); Rolando Figueroa (Neuquén); Carlos Sadir (Jujuy) y Tucumán (Osvaldo Jaldo).

También bajaron los diputados de los gobernadores que integran el bloque UCR que conduce la mendocina Pamela Verasay, es decir, aquellos que responden a Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco).

¿Las vueltas de la vida? Verasay como senadora y Orrego y Cornejo, como diputados, votaron a favor de la ampliación de zona fría en 2021, precisamente, la misma ampliación que el Gobierno busca dar marcha atrás con la ley. Aunque, vale aclarar, expresaron sus disidencias al momento de acompañar el dictamen oficialista.

También llamó la atención que la bahiense Banfi y Arrieta se sienten en sus bancas cuando sus distritos se ven afectados.

Los detractores de la sesión

Los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut); Claudio Vidal (Santa Cruz) fueron de los mandatarios "dialoguistas" que no acompañaron al Gobierno en esta oportunidad. Sus diputados esperaron a que la sesión se pusiera en marcha para ingresar al recinto.

Llamativamente, tampoco habilitaron la sesión los diputados que responden al tucumano Jaldo, uno de los peronistas más cercanos a la Casa Rosada.

Unión por la Patria; Encuentro Federal -bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto-; el FIT; la Coalición Cívica; así como también el socialismo, la exlibertaria Marcela Pagano y los radicales Pablo Juliano, Martín Lousteau, Jorge Rizzotti y Mariela Coletta tampoco dieron quorum.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinLlaryora/status/2056541033757061305?s=20&partner=&hide_thread=false Rechazamos la quita de subsidios al gas en #Córdoba.



Luego de la reunión intendentes y jefes comunales de 13 departamentos de la Unidad de Trabajo Provincia–Municipios y Comunas, advertimos que el proyecto nacional que modifica la Zona Fría pone en riesgo a unos 688 mil hogares… pic.twitter.com/THsz220Ihu — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) May 19, 2026

De hecho, buena parte de ellos (salvo casos como los delfines de Llaryora y Pullaro), eran impulsores de la sesión que había pedido también para este miércoles, pero a las 11, para avanzar con una serie de proyectos entre los que se encontraba la interpelación -con posible moción de censura- a Adorni, para que rinda cuentas por su crecimiento patrimonial.

Esta segunda sesión quedó desactivada tras la puesta en marcha de la sesión oficialista, que fue convocada para una hora antes.

Concesiones a los gobernadores: zona cálida

Cuando faltaban menos de 24 horas para la puesta en marcha de la sesión, el oficialismo debió hacer concesiones a los mandatarios provinciales, de lo contrario, el quorum de 129 corría peligro.

En concreto, los libertarios introdujeron una serie de cambios –e hicieron una serie de promesas– en la letra chica del proyecto, a cambio de las presencias de sus legisladores. Entre ellos, el más llamativo (pero decisivo), fue la incorporación de una especie de “promesa” para que, en el corto plazo, el Poder Ejecutivo implemente un régimen de zona cálida. Básicamente, subsidios a la energía electrica en aquellas localidades que registran altas temperaturas en verano.

ADORNI DIPUTADOS CAPTURA Los libertarios lograron bloquear la sesión contra Adorni.

Esa promesa, que los propios diputados toman muy poco en serio –acostumbrados a los incumplimientos libertarios–, beneficiaría a las provincias de Jujuy, Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones y Santa Fe.

Además, el oficialismo se comprometió a especificar que los subsidios a la garrafas “no desaparecen”, sino que se aplicarán criterios socioeconómicos, entre otros ítems.

Con estas concesiones –y mientras el gobierno negocia obras, fondos y hasta pliegos judiciales con los mandatarios provinciales–, LLA logró poner en marcha la sesión, reactivar la actividad en Diputados y, sobre todo, blindar a Adorni, al “pisar” la sesión opositora.