La Libertad Avanza busca blindar a Manuel Adorni y cerrar zona fría en Diputados, en una sesión que prevé cambios sobre la hora

El Gobierno espera que nuevamente el Congreso , que permanece afín a sus propuestas en ambas cámaras, le dé una buena noticia a pesar del resquemor provincialista . A través de una sesión convocada para este 20 de mayo a las 10 , La Libertad Avanza busca blindar en Diputados un intento de interpelación opositora al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y darle media sanción a dos proyectos que se alinean con sus pretensiones fiscales y con su narrativa de desburocratización.

El principal objetivo de la sesión es avanzar en la aprobación de la reforma al régimen de zonas frías , cuya última modificación en 2021 incorporó a un esquema de subsidios a más de 3 millones de hogares de diez provincias. La iniciativa libertaria, que podría tener modificaciones de último momento en el recinto , reduciría a los usuarios pero conservaría un criterio de subsidios a aquellos de bajos recursos a partir del vigente régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Además, se discute darle un guiño a los aliados con un régimen de zonas calurosas pero enfocado en aquellos distritos amigos.

Otra de las prioridades del Ejecutivo es la media sanción de la ley Hojarasca, que elimina por completo 58 leyes, modifica 26 artículos de otras ocho y deroga dos decretos . Entre el paquete que se quiere remover, se incluyen normas consideradas obsoletas y otras que confrontan con la percepción oficialista de liberalización y desburocratización. En ambos casos, La Libertad Avanza conseguiría apoyos para alcanzar una mayoría.

A su vez, se incluyen tratados internacionales -cuya aprobación suelen ser de forma unánime- y se otorgaría una mención al combatiente de Malvinas Jorge Francisco Martínez , el veterano de guerra de mayor edad, que podría recibir la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate”.

Convocatoria opositora

La iniciativa de una sesión para interpelar a Manuel Adorni el pasado miércoles 13 de mayo se tomaba con escepticismo tanto en la oposición como en el oficialismo. Ninguno confiaba alcanzar la mitad del recinto, por lo que la convocatoria se caería por falta de quórum. Es por eso que Provincias Unidas, el bloque que encabezó la citación, definió la prórroga para este 20 de mayo incluyendo proyectos de Unión por la Patria, quien se iba a plegar a los antagonistas a pesar de no haber firmado el llamado a sesión.

Así, a la interpelación al jefe de Gabinete se sumaron propuestas vinculados al PAMI (restablecer prestaciones y medicamentos gratuitos), el Programa REMEDIAR, la ampliación del régimen de licencias parentales y un pedido de citación al ministro de Economía, la ministra de Capital Humano y el secretario de Educación para que den explicaciones por el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. Con el pronóstico de que la convocatoria libertaria hará caer su agenda, los proyectos quedan expuestos como declaración de intenciones para una futura sesión, aunque no se descarta que el peronismo busque emplazar el proyecto de licencias parentales con el apoyo de otros bloques.