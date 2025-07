Residentes del Hospital Garrahan volvieron a marchar a Plaza de Mayo: "Quieren quitarnos derechos"

La movilización fue convocada luego de que el Gobierno anunciara un cambio en el régimen de residencias que introduce un sistema de becas que significa una mayor remuneración pero se elimina por ejemplo la posibilidad de derivar a prepagas con libertad de elección, además de no contar con aporte jubilatorio, ni aguinaldo.

La marcha fue convocada luego de que el Ministerio de Salud comunicara un cambio en el sistema de residencias. A partir de ahora, ofrecerán "una nueva opción para los residentes del Garrahan: contrato directo con el hospital", que además permite cobrar bonos y la cobertura de seguros de la institución. Sin embargo, los profesionales explicaron que el hecho de no tener descuentos no implica un aumento de salario en sí, sino la desviación de los aportes al sueldo durante 4 años o más, eliminando por ejemplo la posibilidad de derivar a prepagas con libertad de elección, además de no contar con aporte jubilatorio, ni aguinaldo, entre otros.