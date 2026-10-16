Robaron un bolso con casi $38 millones, escaparon, pero fueron detenidos

Cinco adultos y un menor fueron detenidos tras asaltar a un hombre de 40 años en pleno centro de San Isidro. Las alertas vecinales, el seguimiento de las cámaras municipales y un operativo cerrojo permitieron interceptar a los sospechosos y recuperar los $37,9 millones robados.

Las cámaras municipales y un operativo cerrojo permitieron recuperar todo el dinero.

Un grupo de delincuentes robó un bolso con $37,9 millones a un hombre en pleno centro de San Isidro , pero la fuga terminó con seis personas detenidas y la recuperación de la totalidad del dinero. El hecho ocurrió el lunes al mediodía y derivó en un operativo que involucró a la Patrulla Municipal, el Centro de Operaciones Municipal (COM) y personal policial.

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Según la reconstrucción del episodio, varios hombres abordaron a la víctima, de 40 años, y simularon estar armados para quitarle el bolso. Después del robo escaparon en dos motocicletas, aunque un accidente de tránsito obligó a modificar el recorrido y continuar la fuga en un automóvil Volkswagen Up! que los esperaba en las inmediaciones.

La coordinación entre los móviles de seguridad y los operadores del COM permitió identificar el vehículo, seguir su recorrido mediante las cámaras de videovigilancia y organizar un operativo cerrojo. Los sospechosos fueron interceptados en la esquina de Rolón y Monroe, donde los agentes encontraron el bolso con los $37,9 millones , que posteriormente fueron restituidos a su propietario.

El asalto se produjo durante el mediodía del lunes en una zona de intensa circulación comercial y peatonal del centro de San Isidro.

De acuerdo con la información municipal, los delincuentes abordaron a la víctima y simularon tener armas para intimidarla y apoderarse del dinero.

Tras concretar el robo, se alejaron en dos motocicletas. Sin embargo, al llegar a la intersección de Alem y Rivadavia, una de ellas chocó contra un automóvil particular.

Los ocupantes abandonaron la moto y subieron a un Volkswagen Up! que los esperaba. Al mismo tiempo, dos de las tres personas que circulaban en la segunda motocicleta también ingresaron al automóvil, mientras que el ocupante restante continuó su fuga por separado.

El accidente y el cambio de vehículo resultaron determinantes para reconstruir el desplazamiento del grupo.

Las cámaras de seguridad permitieron seguir el auto y recuperar los $37,9 millones

Las primeras alertas llegaron a partir de la intervención de vecinos que observaron movimientos sospechosos en la zona.

Uno de ellos utilizó el programa Ojos en Alerta para informar que un hombre había intentado abrir un vehículo. Casi simultáneamente, una mujer advirtió a un oficial de la Patrulla Municipal que recorría la zona a pie sobre el robo que acababa de producirse.

El agente transmitió la información al Centro de Operaciones Municipal. En paralelo, otro oficial localizó la motocicleta azul abandonada en Alem y Rivadavia.

Con esos datos, los operadores del COM comenzaron a reconstruir la fuga y consiguieron identificar el recorrido del Volkswagen Up! mediante las cámaras municipales.

El automóvil fue detectado en Márquez e Isabel la Católica. Desde allí, las autoridades transmitieron su ubicación en tiempo real a los móviles que participaban de la búsqueda.

Finalmente, se organizó un operativo cerrojo que permitió interceptar el vehículo en Rolón y Monroe.

En el auto viajaban cinco hombres y una mujer, quienes fueron aprehendidos. Durante la revisión del vehículo, realizada en presencia de un testigo, los efectivos encontraron el bolso con la totalidad del dinero sustraído.

Los $37.900.000 fueron recuperados y posteriormente restituidos a la víctima.

Seis detenidos y una causa por robo agravado

Los seis sospechosos, cinco mayores de edad y un menor, fueron trasladados a la Comisaría Primera de San Isidro.

Inicialmente intervino la Fiscalía de Drogas Ilícitas de San Isidro, a cargo del fiscal Esteban Álvarez, que se encontraba de turno al momento del procedimiento.

El martes, el fiscal Orduna y la fiscal Zyseskind indagaron a los cinco adultos en el marco de una causa por robo agravado en poblado y en banda.

Posteriormente, la Justicia convirtió sus aprehensiones en detenciones. El menor también permanece privado de su libertad.

El Municipio destacó que el seguimiento del automóvil fue posible mediante la coordinación entre las alertas vecinales, los móviles de seguridad y las cámaras instaladas en el centro del distrito.

En esa zona se incorporaron más de 40 cámaras de videovigilancia que, según las autoridades locales, ampliaron la cobertura del COM y fueron fundamentales para reconstruir el recorrido de los sospechosos.

Ramón Lanús y Axel Kicillof recorrieron una base de seguridad con 100 efectivos en Villa Adelina

En paralelo al procedimiento, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, recorrió junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la base operativa de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), que funciona desde agosto en Villa Adelina.

El establecimiento alberga a 100 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que trabajan en coordinación con las Brigadas Especiales de la Patrulla Municipal. El despliegue está orientado principalmente a los barrios La Cava, Santa Rita, Uruguay y San Cayetano, donde se realizan patrullajes, controles vehiculares, identificación de personas y procedimientos preventivos.

"Esta base logra sostener la presencia de los efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y fortalecer el trabajo conjunto con las Brigadas Especiales de la Patrulla Municipal", destacó Lanús durante la recorrida.

Según datos de la Secretaría de Seguridad municipal, los operativos conjuntos realizados durante 2026 permitieron concretar 260 detenciones, identificar a 185.525 personas y controlar 89.681 vehículos. En La Cava, los procedimientos derivaron en 161 detenciones y en el secuestro de armas de fuego, municiones y estupefacientes.

La base fue equipada por el Municipio de San Isidro, que destina el 10% de su presupuesto al área de seguridad. Los operativos se planifican de manera coordinada entre el Gobierno local, el Ministerio de Seguridad bonaerense, la Policía provincial y el Ministerio Público Fiscal.