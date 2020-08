El "chiste" de Sendra que despertó el repudio y un irónico pedido de disculpas que generó todavía más indignación

https://twitter.com/PeriodistasdArg/status/1293333334798544899 Parece de otra era, pero esta ilustración de Sendra fue publicada el viernes pasado.

Desvaloriza nuestras capacidades y aportes sociales, políticos, intelectuales y en las demás esferas de acción y conocimiento.

La estigmatización es una forma normalizada de la violencia. pic.twitter.com/bJrh9X5ASY — Periodistas Argentinas (@PeriodistasdArg) August 11, 2020

Otra de las tantas manifestaciones de repudio fue elaborada por la actriz Inés Estévez, quién publicó: “Me parece que Sendra debería pedir disculpas y si es posible recibir unas charlitas informativas. Gente que piensa como vos viola, empala y asesina niñas y mujeres Sendra. Volvé a nacer.”

https://twitter.com/IneEstevez/status/1293546309115404290 Me parece que Sendra debería pedir disculpas y si es posible recibir unas charlitas informativas. Gente que piensa como vos viola, empala y asesina niñas y mujeres Sendra. Volvé a nacer. pic.twitter.com/Fzr2sOLoR9 — Ines Estevez (@IneEstevez) August 12, 2020

Ante tal repercusión negativa, el humorista se sintió obligado a dar explicaciones y realizó un irónico pedido de disculpas que generó todavía más indignación.

Sendra descargo.jpg "Yo soy lo que puedo", el descargo de Sendra. Gentileza: Twitter

“Feministas del mundo uníos, o unías, o uníes, o unúos, uníis, uníxs o uní@s... o qué se yó!; se me acaban las vocales, las vocalas y los etc. Lo cierto es que vivimos en un tiempo en que la tolerancia no reina tal vez porque los reinados no son democráticos y tampoco es presidente/a/i/o/u/x/@ porque los presidentes a veces no se sabe bien para qué sirven”, comenzó diciendo el texto.

“Quiero ser tolerante, pero la conciencia me obliga a nadar contra la corriente, y tal vez yo sea como los salmones, que al llegar a su destino mueren. ¡Qué ricos son los salmones y qué deliciosa es la conciencia! Me gusta tener conciencia, pero creo que a medida que me hago mayor me va creciendo al mismo ritmo del tamaño de mi cintura y me importa menos las cosas como son y más como deberían ser”, agregó Sendra.

“Feministas no os preocupeis por mí pero seamos claros. Ustedes son feministas y yo soy lo que puedo, algo que no tiene título, algo difuso, entre un pasado que no pasa y un presente que no entiendo. Pero en mi descargo puedo decir que soy producto de una época en la que se respetaba a las personas, fueran o no mujeres”, explicó el humorista.

“Y quiero respetarlas a ustedes, no solo porque son mujeres, porque para mí siempre las feas, las lindas, las buenas, las inalcanzables, las cercanas y las demás en todo momento fueron personas. O persones, qué se yo. La idea nunca es ofender, pero si alguien lo interpretó de esa manera, pido disculpas”, concluyó.

Este descargo despertó todo tipo de respuestas negativas en donde quedó claro que, lejos de apagar la llama, se encendió todavía más el fuego.

https://twitter.com/malepichot/status/1293891094892118017 No me ofenden las personas mayores machistas como sendra, puedo comprender la incapacidad de ayornarse a una época. Ahora, ya cuando cobras un sueldo por esparcir tu mierda sin gracia y yo veo tantas ilustradoras genias sin laburo... metete las disculpas en el anito — malena pichot (@malepichot) August 13, 2020

https://twitter.com/ferosoriano/status/1293926167867805697 Leí el primer párrafo del descargo de Sendra y me empezaron a sangrar los ojos así que paré ahí. — Fernando Soriano (@ferosoriano) August 13, 2020

https://twitter.com/diegomancusi/status/1293895937891487749 "Uy loco, ni siquiera las mandé a hacerme un sanguche y me están rompiendo la pija desde ayer. Yo soy de una época en la que si boqueaban mucho les metíamos un revés y cerraban el orto, ahora soy políticamente incorrecto. Qué sé yo, perdón, ponele". Sendra, viejo boludo. — Diego Mancusi (@diegomancusi) August 13, 2020