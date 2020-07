Mica Vázquez, actriz y maratonista: "El running no es machista"

“A mí me cambió la vida a nivel físico y mental. Yo lo adapté a mi vida, es algo que necesito hacer. En esta cuarentena me estoy volviendo un poco loca porque ya hay algo de necesidad del cuerpo”, aseguró Mica en diálogo con Ámbito. “A mi esta disciplina me dio mucha voluntad, la exigencia de tener una carrera y de cumplir con un plan. Todas cosas positivas”, agregó.

Vázquez es capitana del Adidas Runners Argentina y maratonista por dos: corrió en Berlín en 2017 y en Buenos Aires en 2018. Su tercer 42k iba a ser el año pasado, pero una lesión la dejó fuera de la competencia.

Justamente, que la marca alemana la haya elegido para ser una de caras de la disciplina en el país es todo un símbolo: “Creo que es un deporte que no discrimina, no es machista. Estamos atravesando un gran cambio a nivel país en cuanto al feminismo, la igualdad y creo que el running tiene eso. Me parece que hay menos prejuicio”.

Según una encuesta realizada a nivel mundial por RunRepeat y la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (ahora llamada World Athletics), el 50,2% de las personas que corren son mujeres. Además, destaca que son más inteligentes para competir que los varones, ya que en porcentaje cruzan más la meta que los varones.

“Somos todos iguales en una carrera. No por ser mujer o varón, más rápido o más lento sos mejor. Somos distintos, estamos hechos físicamente de distinto material. No hay discriminación. Cada vez hay algo más comunitario que está de moda y haciéndose más fuerte, entonces todo el mundo se está animando a probarlo como estilo de vida”, agregó Mica Vázquez.

La actriz y maratonista relató cómo fue su comienzo en la disciplina, un ejemplo de como empezar paso paso en el running. “Yo no corría nada y Adidas me propuso convertirme en maratonista. Después de pensarlo y tener varias reuniones con ellos dije ‘bueno con ellos me siento más contenida’. Me pusieron un equipo de médicos y entrenadores y arrancamos. Comencé de a poquito con un 5k, un 10k, un 15k y fui sumando kilómetros hasta llegar a la media maratón. Ese primer año, para septiembre, ya estaba corriendo mi primera maratón en Berlín”.

El running experimentó un boom en los últimos 10 años y cada vez más personas se acercan a este deporte. Sin embargo, muchos todavía la miran de reojo y creen que no van a poder sostenerlo o consideran que se trata de una actividad aburrida.

“Que empiecen y que no lo piensen. Qué corran lo que sea y no se pongan desafíos. Una cuadra o 10, 4 kilómetros u 80. Lo que puedan, lo que sientan. Que escuchen su cuerpo y busquen un entrenador que le arme un plan para no salir a hacer cualquier cosa. Si bien el running no precisa ni un equipo, ni aparatos, ni nada extra más que vos, es importante tener en cuenta que uno necesita tener una rutina elaborada por un profesional para no lastimarse el cuerpo”, recomienda Mica. “Que se claven las zapas y salgan a probarse, a desafiarse y a ser felices. Terminas cada entrenamiento, cada carrera y sos feliz, te genera muchas endorfinas”.

El running une a múltiples personas con diferentes objetivos. Sin embargo, hay uno que es recurrente y por el cual la gran mayoría entrenan durante varios años hasta alcanzarlo: la maratón.

Mica Vázquez recorrió esos 42,195 kilómetros en dos oportunidades y no ve la hora para que se levante la cuarentena para volver a hacerlo: “Es un viaje de ida. Algo que cada vez que la estoy corriendo digo que ‘nunca más’ y cuando cruzo la meta quiero hacer todas las que pueda en mi vida. Es la experiencia más desafiante con vos misma. Tu cabeza pasa por un montón de planes y de estados”.