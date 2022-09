¿Hackearon TikTok? La respuesta de la red social al grupo que dice haber filtrado información

El equipo de TikTok dijo que "no encontró evidencia de ninguna violación de seguridad". Ante la pregunta del medio The Verge, el representante de la compañía Maureen Shanahan explicó: "Hemos confirmado que la información publicada corresponde a datos de acceso público y no comprometen los sistemas de TikTok, nuestras redes o bases de datos. No creemos que los usuarios deban realizar ninguna acción y seguimos comprometidos con la seguridad para nuestra comunidad en todo el mundo".