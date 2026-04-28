Australia busca imponer a Meta Google y Tiktok pagos por noticias locales

Australia avanza con una nueva legislación que busca reforzar los límites a las redes sociales. Meses atrás, el país oceánico fue uno de los primeros en avanzar con restricciones de acceso a las redes sociales para los menores.

Australia avanza con una nueva ofensiva regulatoria sobre las grandes plataformas tecnológicas. El gobierno presentó este martes un paquete de proyectos de ley que apunta a que compañías como Meta, Google y TikTok paguen por el uso de contenidos periodísticos, salvo que alcancen acuerdos comerciales con medios locales.

El esquema propuesto introduce un mecanismo claro: aquellas empresas que no cierren convenios con organizaciones de noticias deberán abonar un cargo vinculado a sus ingresos en el país . El primer ministro Anthony Albanese detalló: “Las plataformas que deciden no alcanzar acuerdos comerciales con los medios noticiosos deberán pagar un cargo proporcional a sus ingresos, y cualquier suma recaudada será distribuida entre el sector de medios noticiosos”.

La iniciativa se inscribe en un contexto de fuerte presión sobre la industria de medios , que enfrenta una caída sostenida de ingresos mientras el consumo informativo migra hacia redes sociales y plataformas digitales . En ese escenario, el Ejecutivo australiano busca que parte del valor generado por la circulación de noticias en esos entornos vuelva a los productores de contenido.

El primer ministro de Australia avanza en su búsqueda por limitar el poder de las grandes tecnológicas.

El proyecto contempla una alícuota del 2,25% sobre los ingresos en Australia para aquellas tecnológicas que opten por no firmar acuerdos. “Las grandes plataformas digitales no podrán eludir sus obligaciones bajo el código de negociación con los medios de comunicación”, advirtió Albanese, quien además precisó que la medida apunta, en esta etapa, a tres actores centrales: “En este momento, las tres organizaciones son Meta, Google y TikTok”.

Uno de los ejes del diseño legal es evitar una reacción ya vista en otros mercados, donde compañías como Meta o Google directamente eliminaron contenidos periodísticos de sus servicios para esquivar regulaciones similares. La normativa busca cerrar esa vía y forzar una negociación efectiva.

Quienes respaldan la iniciativa sostienen que las plataformas capturan valor a partir de contenidos informativos que atraen tráfico y, con él, ingresos publicitarios que históricamente correspondían a los medios. Los datos acompañan ese diagnóstico: un estudio de la Universidad de Canberra indica que más de la mitad de la población australiana utiliza redes sociales como principal fuente de noticias.

Con este movimiento, Australia vuelve a posicionarse como uno de los países más activos en la regulación del vínculo entre tecnología y medios, en un debate que escala a nivel global.

El gobierno de Australia investiga a Meta, TikTok y Google por desobodecer la prohibición de redes sociales para menores

El gobierno de Australia elevó el tono contra las grandes plataformas digitales y las acusó de incumplir la normativa que prohíbe a menores de 16 años tener cuentas en redes sociales. La advertencia se apoya en un informe de la autoridad de seguridad en línea, que detectó que una porción relevante de adolescentes sigue accediendo a estos servicios pese a la entrada en vigencia de la ley.

Los datos reflejan una mejora parcial, pero lejos de lo esperado. Una encuesta a unos 900 padres indica que el 31% afirma que sus hijos continúan usando al menos una red social, frente al 49% previo a la implementación de la normativa. Sin embargo, el dato más sensible aparece en otro punto: entre quienes ya tenían cuentas, el 70% logró mantener el acceso.

En este contexto, el Ejecutivo confirmó el inicio de investigaciones sobre Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok y YouTube por posibles incumplimientos. La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, apuntó directamente contra las compañías y cuestionó su nivel de compromiso con la regulación. “Nada de esto es imposible. Ni siquiera es difícil para las grandes empresas tecnológicas, que son compañías innovadoras multimillonarias. Lo que muestra esta actualización es inaceptable”, afirmó. Y agregó: “Si estas empresas quieren hacer negocios en Australia, deben acatar las leyes australianas”.

Desde la Comisión eSafety también marcaron limitaciones en los sistemas actuales de control. Entre ellas, señalaron que los mecanismos de verificación de edad —incluido el reconocimiento facial— presentan debilidades, como la posibilidad de realizar múltiples intentos hasta superar el filtro o la existencia de validaciones poco estrictas.

La legislación, vigente desde diciembre de 2025, alcanza a un amplio abanico de plataformas, entre ellas Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X, YouTube, Kick y Reddit, y establece la obligación de bloquear el acceso a menores de 16 años. En caso de incumplimiento, prevé sanciones que pueden llegar hasta los u$s33,9 millones.

El endurecimiento del discurso oficial deja en claro que Australia busca pasar de la regulación formal a la aplicación efectiva, en un terreno donde el cumplimiento tecnológico se vuelve clave.