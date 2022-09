Vivir en una cueva a los 87 años: la historia de Pedro Luca, el ermitaño tucumano

“Va a buscar alimentos, lo mínimo e indispensable que la gente le da”, cuenta Edy Cifre, periodista tucumano que gentilmente le brindó a Ámbito la información necesaria para narrar el día a día de Pedro Luca.

puente del indio.jpg

Con ayuda de guías, Edy pudo llegar a Pedro. De otra forma “es imposible”, añade el hombre. Y agrega: “El recorrido es increíble, rodeado de un paisaje esplendoroso. La naturaleza y la tranquilidad reinan. Se pasa por un bosque de pino, con ríos pequeños, aguas cristalinas, frescas, ricas. No vive nadie en esa zona. Naturaleza pura. Dejás la moto y empezás a caminar por un sendero que está bien marcado pero que es sumamente necesario ir con un guía, baqueano, que conozca el sitio, porque te podés perder. Las yungas tucumanas, los cerros y demás, te invitan a perderte. Hubo unos enduristas que iban a recorrer la zona, y estaban aislados, sin combustible y comunicación, ya que la señal de móvil no funciona, es deficiente. Los bomberos de Trancas llegaron y los rescataron. Es imprescindible ir con un guía”.

Cómo llegar a la cueva

La misma se encuentra a unos 110 kilómetros de San Miguel de Tucumán, y se llega a través de la Ruta Nacional número 9. Después, “te desvías y hay unos kilómetros más hasta llegar a San Pedro. Desde el casco de la villa turística de San Pedro de Colalao, a unos 10 kilómetros, se encuentra el Puente del Indio. Se puede arribar en auto o en moto hasta un determinado punto, luego solo en moto, y en el tramo final caminando”, remarca Edy.

A partir de ese punto, se sube una pendiente, “de dificultad moderada”, recuerda, y señala: “Llegás a 1700 metros; podés apunarte por la altura, y tenés otros 50 minutos hasta Puente del Indio. Es impresionante, unas formaciones rocosas increíbles, se puede contemplar toda la zona de San Pedro. Desde el puente, bajamos para visitar a Don Luca. Será una hora y veinte más de caminata”.

Pedro Luca no cuenta con electricidad, menos teléfono móvil, ni hablar de radio a pila. Nada. Vive completamente aislado. Come de lo que caza con su escopeta. Aves generalmente, aunque trata de no matar. “Cuando lo hace es porque tiene que comer”, precisa Edy.

Cómo vive

La cueva mide cerca de 7, 8 metros de largo por 3 de profundidad. Cuando llueve, increíblemente el interior no se moja “por la forma que castiga la lluvia”, remarca Pedro.

Pedro Luca.jpg

En su caverna no tiene mesa. Para sentarse, acomoda unos troncos de madera que hacen las veces de sillas. La cama se compone de un colchón sostenido por unas “patitas” metálicas. También tiene muchas colchas y su ropa la mantiene a un costado. Además, preserva una “parrillita” que se encuentra al ras del piso, una pava, y el agua la consume del río que pasa cerca de su hogar. “Es agua pura, riquísima”, sostiene Edy.

Pedro no sabe lo que es el coronavirus, tampoco que se desató una guerra en Ucrania. Afirma que vive “cincuenta mil veces más tranquilo que en cualquier otro lugar” y convive con cientos de animales que, según él, son sus fieles amigos. En la zona hay pumas, serpientes, y demás, pero él no les tiene miedo. “Insiste con que pueden comerse a cualquiera menos a él”, rememora Edy.

La historia paranormal y su día a día

Pedro presenció una aparición paranormal que, según cuenta, aparece y desaparece justo en la punta de la montaña. “Tiene figura humana, pero nadie sabe qué es”, asegura.

Si bien no convive con seres humanos, Pedro comparte sus días rodeado de cabras, una vaca, y un caballo, aunque raramente no tiene perros y gatos. Se levanta muy temprano, a las 5 de la mañana, y se acuesta cerca de las 20. Pasa la noche en vela cuando va de cacería, se ilumina con una fogata y permanece despierto si el momento lo amerita. Su vida es esa. Las 24 horas. Los 365 días del año.

Pedro Luca 3.jpg

Por último, y antes de la despedida, le confirma a Edy: “Quiero morir en esta cueva, y cuando parta, se darán que ya no estoy porque no me verán más. Me terminarán comiendo los animales”. Así de claro, así de humano. A sus 87 años…