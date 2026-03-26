Scania cumple 50 años: el modelo de producción que impulsó un récord de ventas en 2025

La multinacional de origen sueco invierte u$s7 millones por año en su planta de Tucumán. Qué rubros pueden crecer y generar más fabricación y servicios

El sistema de fabricación de Scania, clave para alcanzar un récord de 3.200 unidades en 2025

En el marco de una conferencia de prensa en el hotel Hilton Garden Inn en San Miguel de Tucumán, directivos de Scania (la multinacional de origen sueco que opera con camiones, buses y motores industriales) expusieron la estrategia global de la compañía, el rol de la Argentina dentro de su red industrial y los planes de inversión que buscan consolidar su crecimiento en la región.

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A un día de celebrar sus 50 años en la provincia del norte argentino, la compañía destacó el rol de su planta en Colombres, Tucumán, clave dentro de su esquema productivo en la Argentina.

El encuentro reunió a Christopher Podgorski , presidente y CEO de Scania Latinoamérica; Sebastián Figueroa , CEO y presidente de Scania Argentina; Dante Gonella , director industrial; y Corina Di Lella , gerente de People & Culture en Tucumán, quienes detallaron el presente de la empresa y las proyecciones a mediano plazo.

Podgorski planteó que la compañía opera con un sistema industrial integrado a escala global. Explicó que Scania cuenta con una estructura modular que permite planificar producción, intercambiar piezas y optimizar procesos entre distintos países.

“Scania trabaja con un sistema interconectado que vincula plantas en Brasil, Argentina, Suecia, Francia, Países Bajos y China”, dijo.

Según detalló, este esquema permite ajustar la producción según la demanda y mejorar la eficiencia logística y de costos financieros.

El ejecutivo destacó que la casa matriz en Suecia cumple un rol clave en innovación y desarrollo, mientras que las unidades industriales en América Latina fortalecen la producción y el abastecimiento regional.

También mencionó la reciente inauguración de una planta en China, con capacidad para fabricar 50.000 vehículos, lo que amplía la presencia global de la compañía y refuerza su posicionamiento en mercados estratégicos.

Podgorski sostuvo que el modelo industrial se apoya en tres pilares: innovación tecnológica, sustentabilidad y eficiencia operativa. Afirmó: “El objetivo es sostener un crecimiento con procesos cada vez más competitivos”.

Scania nota Cieri (4) En plena labor en una planta industrial vanguardista y con esquema de trabajo modular e integrado.

Argentina como pieza estratégica

Sebastián Figueroa puso el foco en el desempeño local y el papel de la Argentina dentro del esquema global. Señaló que la operación nacional alcanzó en 2025 un récord de ventas, con más de 3.200 unidades comercializadas y una participación de mercado del 28% en el segmento de más de 300 caballos de potencia. Se batió el récord después de 15 años, cuando habían vendido 3.000 camiones.

“Y el 50% al contado, algo que los suecos no logran entender. En Argentina falta que siga bajando la inflación y esto hará que las tasas también desciendan, lo que provocará que las tasas de interés lo hagan a la vez para que se puedan comprar vehículos a través del crédito bancario como ocurre en países con economías potentes”, añadió Figueroa. En 2025, además se vendieron 500 buses y 200 motores industriales.

Dijo: “El país forma parte de una estrategia de largo plazo, con una red de servicios consolidada y un vínculo cercano con los clientes”.

Figueroa remarcó que la compañía destinará u$s12 millones a la red de concesionarios durante 2026, con el objetivo de mejorar la cobertura y la calidad del servicio. También indicó que avanzan en la incorporación de vehículos con combustibles alternativos, con unas 250 unidades previstas.

En cuanto a precios, señaló que los camiones en la Argentina se ubican en un rango de entre u$s130.000 y u$s200.000, según configuración y prestaciones.

El ejecutivo subrayó que el negocio se apoya en segmentos clave como agro, minería y energía, sectores que sostienen la demanda de transporte pesado en el país.

“En la ExpoAgro que culminó hace poco vendimos muy bien, pero Vaca Muerta y el transporte de arena para la explotación del petróleo mueven muchos camiones. Al igual que la minería del cobre y oro (prevista para San Juan), a través de los RIGI, puede potenciar la demanda de vehículos con un crecimiento total en dos años, como también el litio entre Salta y Jujuy”, detalló Figueroa.

Scania nota Cieri (5) Imagen aérea de la planta de la planta de Scania en Tucumán.

Producción local y exportaciones

Dante Gonella brindó detalles sobre la planta de Tucumán, que opera desde 1976 y hoy se especializa en la producción de transmisiones, ejes y componentes.

Indicó que la fábrica cuenta con 518 empleados y una capacidad anual que alcanza las 42.500 cajas de cambios y 31.000 diferenciales. Parte de esa producción se exporta a mercados como Brasil, Suecia y Estados Unidos.

Gonella puntualizó: “La operación local mantiene estándares internacionales en calidad y eficiencia”. En ese sentido, destacó que la planta posee certificaciones ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Gonella informó que en los últimos ocho años Scania destinó cerca de u$s7 millones por año en Tucumán, con el objetivo de modernizar procesos, incorporar tecnología y mejorar la capacidad productiva. Se sostiene un proceso continuo de inversión en tecnología e infraestructura. Recordó que en los últimos años se destinaron fondos a nuevas líneas de producción, automatización y mejora de procesos.

También mencionó avances en indicadores industriales, con mejoras en precisión de entrega, calidad y seguridad laboral. “La planta de Tucumán se consolidó como un eslabón clave dentro de la red global”, añadió Gonella.

Sustentabilidad y capital humano

Corina Di Lella abordó el enfoque de la compañía en materia de sustentabilidad y desarrollo de personas. Explicó que el modelo de negocio incluye objetivos vinculados a la reducción del impacto ambiental, la diversidad y la inclusión.

“El compromiso abarca toda la cadena de valor, desde la producción hasta la relación con la comunidad”, señaló Di Lella.

Destacó que la planta opera con energía renovable y avanzó en la gestión de residuos, con un 99,4% de tratamiento y reutilización. También indicó que se implementan programas de eficiencia energética y reducción de emisiones.

En el plano social, Di Lella resaltó el programa de educación dual que la empresa lleva adelante junto a una escuela técnica local. Más de 200 jóvenes participaron de esta iniciativa y una parte ya se integró a la compañía. Detalló: “Este modelo permite formar talento local y generar oportunidades laborales”, explicó.

Además, mencionó acciones vinculadas a inclusión laboral, capacitación y voluntariado corporativo, con foco en comunidades vulnerables.

Historia y proyección

Durante la presentación, los directivos repasaron hitos de la compañía en la Argentina, que en 2026 cumple 50 años de actividad. Desde su inicio en Tucumán, la empresa evolucionó desde la producción de vehículos completos hacia la fabricación de componentes de alta complejidad.

Figueroa sostuvo que el aniversario marca un punto de partida para una nueva etapa. “La visión apunta a un transporte más eficiente y sustentable, en línea con las demandas del mercado”, dijo.

Podgorski reforzó esa idea y planteó que la industria enfrenta un proceso de transformación, impulsado por nuevas tecnologías y cambios en la matriz energética. “La electrificación, los combustibles alternativos y la digitalización van a redefinir el transporte”, explicó.

En ese contexto, la estrategia de Scania combina innovación, inversión y una estructura global que permite adaptarse a distintos escenarios.

Scania nota Cieri (2) Scania también se especializa en buses.

Un modelo con foco en eficiencia

Los ejecutivos coincidieron en que el sistema modular y la integración internacional constituyen una ventaja competitiva. Este esquema permite redistribuir producción, optimizar costos y responder con rapidez a la demanda. “La flexibilidad resulta clave en un contexto global dinámico”, señaló Gonella.

Figueroa agregó que la cercanía con el cliente y la red de servicios fortalecen la propuesta de valor en el mercado local.

Por su parte, Di Lella remarcó que el desarrollo de personas resulta central para sostener ese modelo. “La capacitación y el compromiso del equipo marcan la diferencia”, afirmó.

Perspectivas

De cara a los próximos años, la compañía prevé consolidar su presencia en la región y ampliar su participación en segmentos estratégicos.

Podgorski indicó que América Latina ofrece oportunidades de crecimiento, con una demanda sostenida en transporte de cargas.

En ese escenario, la Argentina se mantiene como un nodo relevante dentro de la red industrial de Scania, con capacidad exportadora y un esquema productivo alineado con estándares globales.

“El desafío consiste en sostener la competitividad y avanzar en la transición hacia un transporte más sustentable”, concluyó Podgorski.