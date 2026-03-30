Osvaldo Jaldo exigió la renuncia del coordinador de Radio Nacional Tucumán por los agravios contra Mercedes Sosa

El gobernador repudió las expresiones de Enzo Ferreira, quien se refirió a la destacada cantante como "gorda comunista" y "un cáncer". Declaraciones de Maby y Claudio Sosa, sobrinos de la artista: "Es un ataque contra la cultura tucumana". Respaldo de la Legislatura para "resguardar la figura de quien es patrimonio cultural de Tucumán".

El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo repudió las expresiones del coordinador de Radio Nacional Tucumán, Enzo Ferreira, quien se refirió a la destacada cantante como "gorda comunista" y "un cáncer" en sus redes sociales. Sobrinos de la artista tucumana manifestaron su malestar en contra del funcionario , mientras el vicegobernador Miguel Acevedo criticó las expresiones en contra de la cantante. Artistas de distintas disciplinas se autoconvocaron frente a las puertas de la emisora.

En declaraciones a la prensa, el jefe provincial tucumano sostuvo que "es una falta de respeto, no solo para los tucumanos, sino para los argentinos y hasta mucha gente fuera del país que sabe y conoce lo que significa Mercedes Sosa para el folklore, para la cultura". Osvaldo Jaldo no dudó en exigir la renuncia del funcionario, al señalar que “no hay duda que repudiamos y esperamos que, así como por ahí también a nosotros nos piden las renuncias de funcionarios, a este funcionario no hace falta ni que le pidamos la renuncia, se tiene que ir solo". Jaldo calificó los dichos como "una falta de respeto total" y señaló que demuestran desconocimiento de la historia y la cultura: "Es no conocer lo que Mercedes Sosa le dio a Tucumán, a Argentina y a gran parte de Latinoamérica".

Consultado por Ámbito, el destacado músico tucumano Juan Falú, de proyección internacional, compartió una carta abierta dirigida al funcionario libertario Ferreira, en donde cuestiona su autoridad moral. "Enzo Ferreira, te escribe un tucumano asombrado por tus declaraciones sobre Mercedes", inició Falú, recordando que el coordinador de la emisora se formó "en la universidad que dirigía el cura (fray Aníbal) Fosbery, ideólogo mimado de los dictadores genocidas".

Traza una línea directa entre el discurso actual y la represión de las décadas del 60 y 70: "Fuimos cayendo en la volteada zurdos, peronistas, militantes, todos subversivos definidos desde el poder como cáncer de la historia. Lo que ayer se mataba con secuestro, violación, picana, cuerpos al río o balazos en la nuca, se vuelve a condenar desde esa misión de extirpar 'el mal'".

"¿Desde dónde eriges autoridad moral para estas condenas?", señaló Falú y describió a Ferreira como "mal hablado, de mal talante, con mal gesto", señalando que parece haber adoptado "el estilo de tu presidente: ese de andar reboleando m... como una estrategia de comunicación". Y concluyó con una sentencia: "Tenés ancestro en el rostro y olvido en la conciencia. Mercedes es ancestro y memoria. Eso bastaría para que te calles, pidas perdón y te vayas de cualquier función pública, hasta que aprendas que el agua no se masca".

Maby Sosa: "Es un ataque contra la cultura tucumana"

Maby Sosa, periodista y sobrina de Mercedes Sosa, dialogó con este medio y expresó su repudio y vergüenza ante las expresiones de Ferreira. Durante la entrevista, calificó los agravios como un acto de "profunda cobardía" y señaló que se trata de un ataque contra una persona que falleció hace años y no tiene posibilidades de defenderse ni de debatir".

Remarcó que la gravedad del hecho radica en que los insultos provienen de un funcionario público del Estado que, paradójicamente, coordina una radio que lleva el nombre de Mercedes Sosa.

Maby Maby junto a su tía Mercedes Sosa, rechazó las declaraciones del titular de Radio Nacional Tucumán.

Consideró que lo sucedido no debe verse solo como una ofensa familiar, sino como un ataque directo a la cultura tucumana, dado que Mercedes es la principal representante de la provincia a nivel internacional. Para Maby, "el clima de violencia digital, amparado en el anonimato o en el rol de influencer, tiene consecuencias reales en las calles, legitimando agresiones físicas y aumentando las cifras de crímenes de odio".

Vinculó estas conductas con una política oficial de discursos violentos que "bajan la vara" del debate democrático. Finalmente, cuestionó la idoneidad y la ética de Ferreira para ocupar un cargo en la radio pública, afirmando que el nivel de ignorancia y violencia demostrado revela que no está a la altura de sus responsabilidades y obligaciones.

Claudio Sosa: Del estigma histórico al negacionismo institucional

Claudio Sosa, también sobrino de la artista y en diálogo con este medio, advirtió sobre el peligro que estos discursos se vuelvan institucionales. "Lo que sucedió con Mercedes Sosa viene desde la recuperación de la democracia, en 1983, y se relaciona con cierto sector de Tucumán que la estigmatizaba como comunista", explicó. "Siempre cuento que en mi infancia, en bromas entre mis compañeros adolescentes, cuyas familias eran bussistas (simpatizantes del genocida condenado y exgobernador Antonio Bussi), ya hablaban de esa gorda comunista que vivía del pueblo".

"Pero eso estaba dentro de un sistema de conversaciones, de café, no pasaba de eso", manifestó y advirtió sobre la gravedad de actual momento: "Cuando eso ya se vuelve institucional está muy mal, en este caso, en consonancia con un Gobierno que está haciendo atrocidades. Además, desde una radio que tiene una gran importancia". Finalmente, relacionó el momento actual con el negacionismo: "Lo que buscamos es una protección de la imagen de Mercedes Sosa, en momentos en que resurge el negacionismo oficial, como lo hemos visto este 24 de marzo".

Tanto Maby como Claudio, en representación de la familia Sosa, colgaron en sus redes sociales una nota de adhesión para quien desee sumarse, en la que piden el alejamiento de Ferreira por tratarse de “una actitud censora y disciplinadora que busca el silenciamiento, la misma que persiguió a Mercedes, la proscribió y la exilió de nuestro país hace 50 años”.

Anette Christensen: "Un ataque a su memoria es un ataque a nuestra humanidad"

Anette Christensen, escritora danesa y autora de la biografía "Mercedes Sosa, La Voz de la Esperanza", compartió también con Ámbito su mirada y repudió los agravios. "Para mí, Mercedes Sosa es la respuesta desde Sudamérica, comparable a Nelson Mandela: una líder y una persona que defendió la justicia, la dignidad y a los que no tienen voz. Usó su voz para unir, no para dividir. Luchó por la gente, nunca contra ella", expresó la biógrafa de Dinamarca.

Christensen describió el momento como "especialmente doloroso", al tratarse de agravios en la provincia natal de la artista, provenientes de una figura vinculada a la emisora de radio pública que lleva su nombre. "Esto ha provocado, con razón, indignación y un amplio debate en toda Argentina, no solo entre su familia, sino también entre artistas, ciudadanos e instituciones culturales". La autora destacó la respuesta de la familia Sosa "con dignidad y serenidad, pero también con una clara expectativa de rendición de cuentas", y se preguntó: "¿Cómo puede alguien representar a una institución que lleva su nombre mientras difunde tales mensajes?".

mercedescharly Mercedes Sosa junto a Charly García, una cantante que unió generaciones y estilos musicales.

La vigencia de Mercedes Sosa: de Netflix a Hollywood

El repudio contra los agravios de Ferreira cobra mayor relevancia al constatarse que la voz de Mercedes Sosa mantiene una presencia extraordinaria en los contenidos artísticos más importantes del momento, tanto en nuestro país como a nivel internacional.

La serie "El Eternauta", estrenada por Netflix el 30 de abril de 2025 y protagonizada por Ricardo Darín, incluyó en su banda sonora el "Credo", de la Misa Criolla, interpretado por Mercedes Sosa. La producción se convirtió en un fenómeno cultural que posicionó la música de la cantante tucumana ante nuevas generaciones de espectadores.

En la música, el artista Milo J logró una "colaboración" única con Mercedes Sosa en el tema "Jangadero", incluido en su álbum "La vida era más corta". El joven de 18 años revivió la voz de la artista en un dueto que conecta generaciones distantes, demostrando la vigencia atemporal de su interpretación.

A nivel internacional, la voz de Mercedes Sosa también resuena en la nueva película "Proyecto fin del mundo", protagonizada por Ryan Gosling. Los directores Phil Lord y Christopher Miller eligieron el tema "Gracias a la vida" de Violeta Parra, interpretado por Sosa, para una de las escenas más dramáticas del film. "Cada canción representa un mundo distinto. Sentís la emoción de quien canta y lo que está diciendo, aunque no se entienda el idioma. Usamos 'Gracias a la vida' en un momento crucial, cuando dos naves se separan y está como despidiéndose y después todo eso se transforma en un sueño", explicaron los directores sobre la elección del tema.

Esta presencia constante en producciones de alto perfil demuestra que, lejos de ser un "cáncer" como afirmó Ferreira, Mercedes Sosa sigue siendo un patrimonio cultural vivo que trasciende fronteras, generaciones e ideologías, reafirmando su condición de embajadora universal de la cultura argentina y latinoamericana.

Acción y reacción del funcionario

Debido a la repercusión de los agravios del funcionario, músicos y artistas de varias disciplinas se autoconvocaron el sábado 28, por la noche, en las puertas del edificio en donde funciona Radio Nacional Tucumán, en el centro de la capital, para repudiar el accionar. Se denominó "Serenata por Mercedes Sosa", fue encabezada por los músicos Adrián Sosa (sobrino de Mercedes) y Nancy Pedro, y reunió a decenas de artistas, entre los que hubo cantantes, copleros, guitarristas, percusionistas y bailarines.

ferreira El comunicado de Enzo Ferreira.

Casi en simultáneo, Enzo Ferreira, ante el escándalo que creció, publicó en sus redes sociales un pedido de disculpas que más supo a defensa. El comunicado generó malestar porque aunque abrió con una fórmula protocolar de "sinceras disculpas", el texto inmediatamente diluyó cualquier arrepentimiento, al minimizar lo ofensivo como "parte del texto", lo justificó como "descriptivo" y señaló que "no debería ser un insulto describir ideológicamente a una persona". En lugar de reconocer el daño causado, reafirmó el ataque político contra la artista fallecida.

El documento abandonó así la pretensión de disculpa para convertirse en un ejercicio de victimización, al denunciar "enfrentamientos políticos" con el gobierno provincial, mencionar supuestas "irregularidades" en un ministerio y acusó a un funcionario de intentar "silenciarlo". En el cierre reveló la verdadera naturaleza del texto: reafirmó sus disculpas ya carentes de sentido pero también su postura política afín a la Casa Rosada. Es decir, no hubo reconocimiento de error ni compromiso de cambio, sino una defensa política disfrazada de arrepentimiento. Lo que podría haber sido un gesto de reparación, profundizó la ofensa original. "No aceptamos su pedido de disculpas porque no lo son y porque nos quieren meter en una interna política en la que nosotros y mucho menos mi tía, nada tenemos que ver", señaló Maby Sosa, consultada por Ámbito.

acevedo El vicegobernador de Tucumán Miguel Acevedo recibió a sobrinos de Mercedes Sosa y repudió los agravios.

Repercusiones institucionales

El conflicto por los dichos de Ferreira escaló el fin de semana con el repudio del Ente Cultural de Tucumán, que consideró las expresiones como "un ataque a la cultura y a la identidad tucumana". Y en las últimas horas, el vicegobernador Miguel Acevedo recibió en la Legislatura a los sobrinos de Mercedes Sosa, Adrián y Coqui, para expresar su solidaridad y ofrecer respaldo institucional para "resguardar, respetar y proyectar el legado de una figura que es patrimonio cultural de Tucumán y de la Argentina". "Quienes ocupamos roles institucionales debemos promover el respeto, desalentar los discursos de odio y cuidar aquello que nos une como sociedad. Porque cuando se vulnera ese respeto, no solo se hiere a una persona, sino también a nuestra memoria y a nuestra identidad", remarcó Acevedo.