Nuevo en WhatsApp: ¿cómo transcribir las notas de voz?

whatsapp WhatsApp. REUTERS

WhatsApp: ¿cómo será esta nueva actualización?

Sin embargo, en la última actualización de WhatsApp beta para iOS, la versión 23.3.0.73, se descubrió el desarrollo de la transcripción de notas de voz.

Como se puede observar en la captura de pantalla, WhatsApp presentará esta nueva característica con una pantalla introductoria para explicar los casos en los que la transcripción no estará disponible. Como ejemplo indicaron que esta no aparecerá cuando las palabras no sean reconocidas, o bien se encuentren en otro lenguaje distinto al que se instaló dentro de la app.

whatsapp audios.jpg

Cabe mencionar que las transcripciones se elaborarán en el dispositivo, es decir, de manera local. Para ello, habrá que descargar los paquetes de idiomas necesarios y no compartir la información con WhatsApp o Apple. WABetaInfo indicó que esta función puede estar disponible solo en las versiones más recientes de iOS.

Por el momento hay que esperar a la aparición pública que quizá no se demore demasiado. Como es costumbre, debutará en beta pública para pasar finalmente a la versión estable.

audio whatsapp 2.jpg

Cómo convertir los audios de WhatsApp en textos con una app

Existen diferentes aplicaciones que permiten traspasar audios a texto, una de ellas disponible para IPhone es Voicepop - Turn Voice To Text, y para Android es 'Transcriber para WhatsApp'. Una vez instalada: