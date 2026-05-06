Los celulares que se quedan sin WhatsApp en mayo: la lista completa y qué hacer si el tuyo aparece

Modelos antiguos dejarán de ser compatibles con la app y podrían perder acceso a chats, llamadas y funciones clave.

Preocupación por la posibilidad de quedarse sin Whatsapp en el celular.

Cada cierto tiempo, WhatsApp actualiza sus requisitos técnicos y deja afuera a dispositivos más viejos. Mayo no es la excepción: varios modelos de celulares quedarán sin soporte , lo que implica que la aplicación dejará de funcionar correctamente o directamente no abrirá.

La medida responde a una lógica técnica. A medida que la app suma funciones necesita sistemas operativos más modernos. En ese proceso, los equipos antiguos quedan rezagados. Para muchos usuarios, esto se traduce en una sorpresa incómoda: el teléfono sigue funcionando, pero la aplicación no .

En Argentina, donde el recambio de dispositivos no siempre es inmediato, este tipo de cambios pega de lleno. Hay quienes estiran el uso de sus celulares varios años, así que perder acceso a WhatsApp no es un detalle menor, ya que afecta la comunicación diaria, el trabajo y hasta trámites.

El motivo principal es la incompatibilidad con versiones antiguas de sistemas operativos como Android e iOS . WhatsApp fija un piso mínimo de actualización para garantizar que la app funcione con estándares actuales de seguridad y rendimiento.

Los dispositivos que no pueden actualizarse quedan fuera. Esto incluye celulares que ya no reciben soporte oficial de sus fabricantes. En muchos casos, el problema no es el hardware en sí, sino que el sistema quedó “viejo” y no puede ejecutar nuevas versiones de la app.

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También hay un tema de seguridad. Versiones antiguas del sistema operativo pueden tener vulnerabilidades, y mantener compatibilidad con ellas implica riesgos. Por eso, la empresa prioriza dispositivos que puedan recibir parches y actualizaciones recientes.

Lista definitiva de modelos afectados por la actualización de mayo

Entre los equipos que dejarán de ser compatibles aparecen modelos de marcas como Samsung, LG, Motorola y Sony. Algunos de los más mencionados son:

Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3

LG Optimus G, Nexus 4, G2 Mini

Motorola Moto G (primera generación), Razr HD

Sony Xperia Z, Xperia SP, Xperia T

En el ecosistema de Apple, los iPhone que no pueden actualizar más allá de iOS 12 también quedan comprometidos, como el iPhone 5 o 5c.

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Cómo verificar qué versión de sistema operativo tiene tu celular

Para saber si un celular seguirá siendo compatible, hay que revisar la versión del sistema operativo. En Android, se puede hacer desde “Configuración”, luego en “Acerca del teléfono” y acceder a “Información de software”. En iPhone, el camino es “Ajustes”, después ingresar en “General”, y de allí entrar en “Información”.

Si el dispositivo está por debajo de los requisitos mínimos que pide WhatsApp, es probable que deje de funcionar. En algunos casos, aparece un aviso dentro de la app anticipando la pérdida de soporte.

Un dato útil: aunque el celular permita actualizar, no siempre se hace automáticamente. Muchos usuarios siguen usando versiones viejas sin darse cuenta, lo que puede generar problemas más adelante.

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Qué hacer si tu móvil ya no recibe actualizaciones de seguridad

Si el celular quedó fuera de soporte, hay pocas alternativas dentro del mismo equipo. Una opción es migrar a otro dispositivo que cumpla con los requisitos actuales. Antes de hacerlo, conviene hacer una copia de seguridad de los chats para no perder información.

También existen soluciones intermedias, como usar WhatsApp Web desde una computadora, aunque requiere que el teléfono siga teniendo cierta funcionalidad. Para quienes no pueden cambiar de equipo de inmediato, algunos expertos recomiendan evaluar apps de mensajería alternativas.