WhatsApp: cómo liberar espacio en tu celular

Conocé el paso a paso para encontrar los archivos ocultos de la aplicación, borrarlos correctamente y recuperar espacio en unos pocos minutos.

Muchos archivos eliminados desde la app siguen guardados en el sistema y pueden afectar el rendimiento del celular.

El uso diario de WhatsApp para comunicarnos la convirtió en una de las aplicaciones más importantes, pero también en una de las principales razones por las cuales el almacenamiento se llena rápidamente. Fotos, audios, videos y documentos se acumulan y, aunque se eliminen desde la app, siguen ocupando espacio en segundo plano.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este problema suele pasar desapercibido y puede afectar directamente el rendimiento del dispositivo. Con el correr de los meses, el teléfono puede volverse mucho más lento, tener fallas o incluso no permitir que se descarguen nuevas aplicaciones . Por eso, conocer dónde se guardan estos archivos y cómo eliminarlos correctamente es la clave para mantener el celular funcionando de manera óptima.

El uso diario de WhatsApp la convirtió en una herramienta clave, pero también nos deja sin espacio en el celular . El problema aparece cuando esos archivos se eliminan desde la app, pero no desaparecen del todo.

En muchos casos, quedan almacenados en carpetas internas del sistema, lo que genera lo que se conoce como: archivos residuales u ocultos. Con el paso del tiempo, estos datos se acumulan , ocupan espacio y afectan el rendimiento del teléfono:

puede volverse más lento

trabarse

impedir la instalación de nuevas aplicaciones.

Este fenómeno es especialmente frecuente en dispositivos Android, donde el acceso a las carpetas del sistema permite ver con más claridad cómo se almacenan estos contenidos.

whatsapp 1

Cuándo es recomendable borrar cosas

No hace falta esperar a que el celular se quede sin espacio en la memoria para hacer una limpieza. Hay algunas señales claras que indican que es momento de liberar espacio:

el teléfono funciona más lento de lo habitual

no se pueden descargar nuevas apps o actualizaciones

aparecen mensajes de “almacenamiento lleno”

la cámara no permite sacar fotos o grabar videos

En estos casos, eliminar archivos innecesarios puede mejorar notablemente el funcionamiento del dispositivo. Lo ideal es hacerlo de forma regular, especialmente si se usan mucho los grupos o se reciben muchos archivos multimedia.

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Para encontrar estos archivos ocultos, la ruta más común para androides:

Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media

Dentro de esa carpeta aparecen subcarpetas como Imágenes, Videos, Audios y Documentos. Allí se guarda todo el contenido recibido o enviado, incluso lo que ya no aparece en los chats.

El proceso para borrar es simple:

Ir a la ruta indicada

Revisar carpeta por carpeta

Seleccionar lo que no sirve

Eliminar de forma permanente

Esto puede liberar una gran cantidad de espacio, sobre todo en celulares con mucho uso. Además, la app tiene su propia herramienta para gestionar almacenamiento:

Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento

Desde ahí se pueden ver los archivos más pesados y eliminarlos fácilmente.

Iphone.jpg No se sabe cuántos trabajadores se verán afectados. Apple

En cuanto a los tenefonos Apple con sistema IOS, el procedimiento es distinto, ya que el sistema es más cerrado, por lo que no se puede acceder a carpetas internas. Sin embargo, hay alternativas para encontrar y eliminar archivos:

Desde la app de WhatsApp:

configuración

almacenamiento y datos

administrar almacenamiento

Ahí podés ver lo archivos más pesados, el contenido reenviado muchas veces y los chats que más espacio ocupan.

Desde el sistema del iPhone:

ajustes

general

almacenamiento del iPhone

WhatsApp

Hay que tener en cuenta que iOS no permite acceder a rutas internas como “carpetas” y todo se gestiona desde la app o el sistema. Los archivos eliminados pueden quedar en “Fotos” (carpeta eliminados) o en iCloud.

WhatsApp copias de seguridad.jpg

Cómo guardar conversaciones sin ocupar memoria en el celular

Antes de borrar contenido, es clave asegurarse de no perder información importante. Para eso existen las copias de seguridad. Es muy útil, ya que nos permite guardar todos los chats, fotos, videos y documentos en la nube o en Google Drive, para poder recuperarlos en caso de pérdida, cambio de celular o si los borramos por error.

En WhatsApp, estas copias se pueden configurar fácilmente:

ir a Ajustes

entrar en Chats

seleccionar Copia de seguridad

elegir la frecuencia (diaria, semanal, mensual)

guardar en la nube (Google Drive o iCloud)

También se pueden hacer manualmente en cualquier momento. Esto permite liberar espacio en el celular sin perder información, ya que todo queda respaldado. Además, es recomendable hacer las copias con WiFi para no consumir datos móviles y mantener el teléfono conectado a una fuente de energía si el proceso es largo.

Otra opción útil es exportar chats específicos. Esto permite guardar conversaciones en formato de texto y enviarlas por mail o almacenarlas en otro dispositivo.