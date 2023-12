La Argentina quedó fuera de los premios Oscar 2024

“Los delincuentes”, la película de Rodrigo Moreno que había enviado la Argentina para la preselección de los premios Oscar del año próximo, se quedó ayer sin chances cuando la Academia de Hollywood anunció, como lo viene haciendo hace unos años, su “shortlist” en varias categorías, que incluye al Mejor Film Internacional (como se llama ahora a la categoría antes denominada Mejor Film en Lengua Extranjera). Esto es una selección previa, en el caso de esta categoría de 15 títulos, de los que solo quedarán cinco cuando se anuncien las nominaciones definitivas. Y ya aquí no entró nuestro país. La única posibilidad que tienen los argentinos para ganar algo de refilón es a través del film español “La sociedad de la nieve”, de J. A. Bayona (coproducido con Uruguay y Chile), ya que en su elenco están Esteban Bigliardi y otros intérpretes nacionales, además de algunos técnicos. La película, que sí entró en la preselección “shortlist”, fue presentada por el propio Bayona en el reciente festival de Mar del Plata, y es una nueva adaptación para el cine de la tragedia aérea del avión 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que trasladaba al equipo de rugby Old Christians Club y que en 1972 se estrelló en la Cordillera de los Andes.

En el resto de las categorías preseleccionadas “Barbie”, de Greta Gerwig, obtuvo el mayor número de menciones, cinco, incluyendo sonido, canción original con las tres candidaturas de Billie Eilish (“What I Was Made For?”), Dua Lipa (“Dance the Night”) y Mark Ronson y Andrew Wyatt (“I’m Just Ken”). “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, mostró fuerza en las menciones de maquillaje, sonido y partitura. La Sección de Efectos Visuales tendrá que seleccionar a cinco nominados de entre las 10 películas restantes, entre las que se incluyen la película de monstruos de Toho “Godzilla: Minus One”, la épica “Luna rebelde - Primera parte: Un hijo de fuego” de Zack Snyder y “Spider-Man: Across the Spider-Verse”.

Otras películas con varias menciones son “Los asesinos de la Luna”, de Martin Scorsese, con cuatro en total, incluida la canción original, y la mencionada “La sociedad de las nieves”, de J. A. Bayona, que podría emular el camino de la sorpresiva “Sin novedad en el frente” del año pasado, que llegó a ganar cuatro Oscar.