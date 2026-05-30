Duro informe: la caída del poder adquisitivo del salario alcanzó el 39,3% desde el 2023

Un estudio de la UBA expresó, además, que se registraron 206 mil puestos de trabajo asalariados formales del sector privado menos que en noviembre de 2023.

Salario y empleo : los desafíos de la actual economía argentina se reiteran en los distintos informes especializados. En simultáneo a los datos de desaceleración inflacionaria y estabilidad cambiaria , el poder adquisitivo y las paritarias se presentan como una urgencia de la coyuntura.

Así es que un reciente informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) relevó que la capacidad adquisitiva del Salario Mínimo, Vital y Móvil expresó un retroceso del 39,3% en relación a noviembre de 2023, último período de la anterior gestión. Los meses de diciembre 2023 (-15%) y enero del 2024 (-17%) explican el principal impacto al poder de compra, pese a posteriores recuperaciones.

A ello se le añade la caída del salario real en el sector privado , que alcanzó un 1,3% en marzo del 2026 respecto del mes anterior, lo que representa un 4,8% menos que noviembre de 2023, según el Índice de Salarios del INDEC. En cuanto al ámbito estatal, el poder adquisitivo de los trabajadores públicos permanece rezagado un 17% en relación a noviembre del 2023.

El estudio también incorporó datos del desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para dar cuenta que -en febrero del 2026- el número de trabajadores asalariados registrados ascienden a 10 millones de personas en el país. El IIEP expuso que después de nueve meses de caída, en febrero de este año el empleo repuntó con 8.000 puestos nuevos con respecto a enero. Aún así, se trata de una caída de 106.000 (-1%) interanuales y 290.000 (-3%) desde noviembre del 2023.

El informe “Panorama del Empleo Asalariado Formal y de las Remuneraciones” apuntó que la industria fue uno de los sectores más afectados, con casi 74.000 puestos menos desde septiembre del 2023, de los cuales 45.000 corresponden al 2025. Por su parte, el año pasado el rubro de Comercio tuvo una reducción de 20.800 empleos, mientras que la Construcción -que expresó una estabilización en febrero pasado- atravesó una pérdida de 90.000 puestos desde mayo del 2023.

Inflación de mayo: consultoras prevén aumento de hasta 2,5%

Las estimaciones privadas sobre la inflación de mayo muestran una desaceleración respecto al 2,6% registrado por el INDEC en abril. Sin embargo, los analistas coinciden en que la baja no alcanza para hablar de un cambio de tendencia profundo: los precios continúan acumulando aumentos significativos y la dinámica anualizada todavía se ubica por encima del 30%.

Las proyecciones relevadas por distintas consultoras ubican al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo en una franja que va del 2,1% al 2,5%, luego del pico de 3,4% registrado en marzo.

En la misma línea, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticipó una inflación del 2,3% para mayo. El ministro de Economía, Luis Caputo, incluso aseguró que espera un dato inferior al de abril. El resultado oficial será publicado por el INDEC el próximo 11 de junio.