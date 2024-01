La tragedia de los Andes, con una mirada más humanista

El autor de esta nueva película es José Antonio Bayona, el de “El orfanato”, “Lo imposible”, “Un monstruo viene a verme”, todas historias de criaturas inesperadamente enfrentadas a cosas terribles, sobrehumanas, que los harán crecer a la fuerza. En este caso, lo terrible y sobrehumano es la inmensidad y la indiferencia de las montañas, el frío intenso de la noche, el hambre y la sed insoportables, la angustia de saberse solos en un lugar desconocido, y, más grave todavía, el dolor ante la muerte de los seres queridos y la turbadora, inevitable obligación de tener que comerlos para seguir viviendo. A diferencia de versiones anteriores, aquí se impone la elipsis, el pudor, no vemos nada que pueda darnos asco. En cambio, se va repitiendo una frase, que dicen los agonizantes, o los que han perdido toda esperanza, pero, en la resignación, no desesperan. Algo así como “Si muero, los autorizo a que coman mi cuerpo”. Y no es una película religiosa. O, en verdad, no se presenta como tal, pero alcanza un costado, si se quiere, espiritual, por encima del espanto y de la muerte.