La venganza de Milei: diputado de Juntos por el Cambio se pasó a Libertad Avanza

Diputados de Juntos por el Cambio que dan quórum para un presupuesto invotable. Diputados de JxC que acompañan que siga la joda de la política, destinando millones a gastos que no le mejoran la vida a la gente. ¡BASTA, ME CANSÉ!



¿Saben una cosa?



Me voy con @jmilei. pic.twitter.com/dB1ATKtBSe