"Tasa Milei": la oposición explotó tras el faltazo del diputado en votación clave

presupuesto 2023 diputados 1 Telam

Críticas de la oposición por la Tasa Milei

Si bien el oficialismo logró la media sanción del proyecto de Presupuesto 2023 en general, hubo artículos que no lograron la aprobación, ya que la oposición logró imponer su minoría. Tal es el caso del ítem sobre el pago de impuesto a las Ganancias para jueces.

Otro de esos puntos de discusión fue el de la “Tasa de Seguridad de Aviación”. Se trata de un impuesto que ve a generar un recargo en el valor de los pasajes de avión. En ese sentido, la votación de este punto fue tan reñida que se definió por apenas un voto, con 123 afirmativos y 122 negativos.

Las críticas a Javier Milei explotaron porque en el momento de levantar la mano y votar, estaba ausente. La furia de JxC explotó cuando se conoció el resultado final de la votación que se definió por un voto, justo con el faltazo del diputado de Libertad Avanza.

“Presidenta, yo hace una hora y media había preguntado si los diputados de la oposición, no del bloque de Juntos por el Cambio, pero que habían estado presentes en la votación en general del Presupuesto, si habían vuelto. Si me pueden informar por Secretaría si el bloque que preside el diputado Milei ha vuelto, porque yo no lo llego a ver”, disparó López en la sesión.

presupuesto 2023 diputados 2 Telam

Qué dijeron los diputados de Juntos por el Cambio contra MIlei

“Es muy frustrante. Hemos perdido la votación de una tasa por un voto. Eso es la creación de un tributo, es decir un impuesto. Queremos saber si el diputado ha vuelto”, planteó López a la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau.

En Twitter, Campagnoli también criticó la actitud de Milei. “Se acaba de crear la “Tasa Milei”, una nueva tasa en los pasajes aéreos que pagaran los argentinos en cada boleto de avión. La votación la perdimos 120 a 121 del oficialismo”, disparó la diputada en sus redes sociales hoy.

“Si Milei hubiera estado en su banca no se creaba. No todo son discursos también hay que votar”, reprochó.