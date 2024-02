Calor y escorpiones, un combo perfecto

Con una amplia distribución, tanto en ámbitos rurales como urbanos, en campos y en hogares, los escorpiones están presentes durante todo el año. No obstante, su presencia aumenta considerablemente con las altas temperaturas del verano. Sobre todo, en noches de mucho calor.

Existen cientos de especies distintas, pero hay una sola que reviste gravedad para los habitantes del continente americano: el Tityus trivittatus.

Estos escorpiones habitan en lugares secos, subterráneos y protegidos de la luz. Es frecuente encontrarlos debajo de cortezas de árboles, piedras, cañerías, sótanos, oquedades de paredes, depósitos o cámaras subterráneas, y alcantarillas. Aunque también pueden estar dentro de calzados, debajo ropa sin usar o, incluso, caminando por el piso. Su principal actividad es nocturna, cuando salen a cazar y su principal alimento son las cucarachas.

A diferencia de la creencia popular, que asume que, a mayor tamaño, mayor veneno y toxicidad, los escorpiones de mayor peligrosidad son los pequeños, aquellos con pinzas finas y delgadas.

Estos animales del género Tityus son de tonalidad amarilla oscuro con tres bandas longitudinales color castaño oscuro. Poseen pinzas largas y delgadas y una apófisis en el telson (último segmento de la cola) que les da el aspecto de un doble aguijón. Los adultos miden entre 4 y 6 cm

¿Cómo se evita ser picado por un escorpión?

Las picaduras suelen ser causadas por el aplastamiento accidental con el pie o con la mano, aunque ha habido casos al dormir.

Es importante fumigar contra las cucarachas y, en caso de avistar un ejemplar, luego de matarlo, evitar circular descalzo por la casa y sacudir ropa de cama, acolchados, almohadones y zapatos antes de ser utilizados. Los tejidos o redes de metal en las rejillas, cañerías y desagües son de utilidad para evitar el ingreso del animal

¿Qué hacer en caso de una picadura?

Lo primero es mantener la calma. No succionar o chupar la herida, no cortar ni colocar barro o cremas sobre la lesión y no realizar un torniquete. En caso de picadura, siempre trasladarse a un centro de salud cercano. Idealmente, llevar al ejemplar muerto para su correcta identificación o una foto de este.

Médico toxicólogo, director de Toxicología Hoy.