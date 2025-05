Por qué nos sentimos más tristes los domingos, según la Psicología

Hay días en los que nuestro estado de ánimo cae sin una razón concreta. Es domingo y, aunque no haya pasado nada en particular, una sensación de tristeza se instala. Puede ser justo después del almuerzo familiar, cuando el silencio reemplaza las risas, o mientras uno se anticipa a la rutina del lunes. Esa incomodidad emocional, que no responde a un hecho puntual, genera desconcierto y es por eso que la psicología decidió buscarle una respuesta a este enigmático sentir.