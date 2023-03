¿Cómo funciona el cerebro luego de una semana sin usar redes sociales?

Los teléfonos y las redes sociales suelen generar una adicción en los usuarios: cuando estamos en un lugar que no tiene señal o nos quedamos sin batería, sentimos ansiedad por ver qué está pasando. Sentirse incómodo cuando no se tiene el teléfono en la mano es una señal de alerta : hace falta desconectar.

Según un estudio publicado en la revista Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, con solo una semana de no usar redes sociales, el cerebro presenta mejoras significativas en el bienestar. Conocé los resultados del informe.