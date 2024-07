Economistas advierten sobre el oro colocado en el exterior: "Puede caer en embargo"

"El tema del oro en las reservas es sencillo. El oro si estaba acá era para protegerlo contra juicios y embargos. Pero no se puede usar como las reservas en dólar billete. Para poder usarlo tiene que estar en el exterior. Eso le da liquidez y hasta puede generar rentabilidad. Pero podría caer en embargos y hay juicios como los del cupón PIB e YPF. Ese riesgo se puede reducir pero son cuestiones legales", aseguró a través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter).

Y agregó: "La forma de usar el oro en el exterior para dar liquidez es usarlo como garantía para préstamos de corto plazo. Alternativamente se pueden vender para hacerse de los dólares. Claro que si esto conviene o no depende de las expectativas sobre rendimiento del oro vs tasa, etc".

El economista y expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, cuestionó al Gobierno y afirmó que "se debería aclarar qué se hará con el oro". "Los BCentrales están acumulando oro cuyo precio sube fuerte en 2024. Se debería aclarar que se hará con el oro. Ojo Londres es una plaza riesgosa ya que embargó reservas a varios países incluida Islandia. En 2015 Cámara de Apelaciones NY falló a favor del BCRA contra los buitres", apuntó.

Martín Guzmán apuntó contra el plan económico: "¿Para esto están sacando del país el oro del BCRA?"

Martín Guzmán también criticó el envío de lingotes de oro del Banco Central (BCRA) a Inglaterra. A través de sus redes sociales, Guzmán citó un video en donde el actual Presidente explicó que "pagamos los intereses de enero y para el capital, si no podemos rollear, ya tenemos armadas las REPOs para el año que viene, para poder cubrirnos. Nosotros pagamos como sea, se van a dar cuenta de que somos solventes y se va a derrumbar la tasa de interés". En ese marco, preguntó: "¿Para esto están sacando del país el oro del Banco Central, Javier Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili?

Posteriormente, precisó: "Un REPO es como empeñar las joyas de la abuela. Das el oro a cambio de dólares. Luego toca devolver los dólares para recuperar el oro. Si no tenés los dólares, la casa de empeño (en este caso, un banco internacional) se queda con el oro".