El chef nómade que redescubre las regiones vitivinícolas de Mendoza

El chef Pablo Ranea, ayuda a divulgar la gastronomía local a través de diversas propuestas. “Lo que me lleva a ser un chef y sommelier nómade es, sobre todo, la posibilidad de disfrutar de mis dos grandes pasiones, que son viajar y trabajar. Cada lugar que visito, me ofrece una oportunidad única de aprender y retroalimentarme, enriquecido esto por la diversidad de culturas que encuentro en el camino, en los distintos lugares que voy visitando disfruto muchísimo cocinar en distintos lugares, en distintas latitudes, en distintas estaciones, tener acceso a diferentes productos. Y además poder comunicar el vino donde vaya”, explicó Ranea.

La importancia de los productos de estación

El chef suele realizar una diversidad de pop-ups y clases con diversas características y donde se le da especial importancia a los ingredientes frescos. “En el día a día, para los pop-ups y clases, siempre hay jornadas en la semana que son para mercados: ahí dedicamos tiempo a elegir ingredientes frescos y de calidad. Luego los sumamos a los ingredientes que llevamos también de distintos lugares de Latinoamérica”. Y agregó: “sigue creciendo la valorización de los productos locales y de temporada. Eso es algo que me encanta incorporar en mi propia cocina y siempre trato de visitar mercados de productores en cada región que visito: eso me permite estar al tanto de la estacionalidad, conocer productores. Es muy importante para mí. Después también lo que veo es que la cocina basada en plantas sigue ganando terreno, con avances notables; no solo en sustituir las proteínas sino para empezar a crear también nuevos sabores y texturas”.