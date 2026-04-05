El pueblo histórico de San Luis con solo 300 habitantes que fue elegido uno de los mejores del país

Con actividades que le escapan a lo común, este lugar es reconocido por ser una de las mejores opciones para recorrer en Argentina.

Este lugar, ideal para vacacionar en familia, es una de las grandes alternativas de la provincia.

A la hora de armar las vacaciones o una escapada rápida si los feriados acompañan, el turismo apunta a los sitios más populares y que suelen generar una gran aglomeración de personas. Por esto, en San Luis surge una alternativa que combina la historia con una tranquilidad imposible de encontrar en otros rincones del país.

Ubicada en el corazón de las sierras puntanas, este sitio cuenta con actividades más que llamativas e invita a quienes lo visitan a comprender la historia que le dio vida. Presenta rincones únicos donde el pasado resurge y ayuda a comprender cómo este pueblito de tan solo 300 habitantes sigue de pie.

La Carolina está enclavada al pie del cerro Tomolasta, a poco más de 1600 metros de altura sobre el nivel del mar. Se encuentra en el corazón de las sierras de la provincia de San Luis, rodeado de valles y un entorno natural caracterizado por su tranquilidad.

Este pueblo minero se sitúa a unos 80 kilómetros al norte de la capital provincial . La distancia resulta ideal para quienes buscan alejarse del ritmo de la ciudad, ya que el camino se adentra directamente en la zona serrana donde se fundó este asentamiento histórico durante el siglo XVIII.

La actividad principal y más representativa de la localidad es la expedición guiada al interior de las antiguas minas . Los visitantes, equipados con cascos y linternas, pueden adentrarse en los túneles del cerro Tomolasta para conocer de cerca cómo era el trabajo de los pioneros mineros. Además, en el lecho del río Amarillo , las guías locales enseñan la técnica artesanal del lavado con platos para buscar pequeñas partículas de oro entre las piedras.

El recorrido cultural tiene su punto más fuerte en las calles del centro, que conducen directamente al Museo de la Poesía Manuscrita. Este edificio, construido íntegramente en piedra, rinde homenaje al poeta y filósofo Juan Crisóstomo Lafinur, nacido en este mismo lugar en 1797. El espacio custodia cientos de manuscritos originales y se consolida como un centro de resguardo fundamental para la literatura regional.

san luis la carolina @turisargentina

Para quienes buscan explorar la historia precolombina y disfrutar del entorno natural, la región ofrece alternativas de turismo arqueológico y activo. A pocos kilómetros se encuentra la Gruta de Inti Huasi, una caverna fundamental para observar los rastros y comprender cómo vivían los pueblos originarios. La oferta al aire libre se completa con circuitos de trekking por los cerros cercanos y cabalgatas por los senderos serranos.

Finalmente, la experiencia se completa con la gastronomía local, un aspecto central del pueblo que combina recetas tradicionales con productos de la zona. La oferta se basa en platos típicos, donde destacan las carnes asadas, el chivo a la masa, el cordero al disco y las tradicionales empanadas cortadas a cuchillo. Estas preparaciones de impronta criolla suelen acompañarse con vinos y cervezas artesanales de producción puntana.

Cómo ir hasta La Carolina

Para llegar en vehículo desde la ciudad de San Luis, hay que tomar la Ruta Provincial 9 en dirección norte. Son alrededor de 80 kilómetros por un camino montañoso que está completamente asfaltado, lo que asegura un viaje directo que demora poco más de una hora hasta la entrada misma del pueblo.

Quienes elijan viajar en transporte público pueden hacerlo a través de los colectivos interurbanos. El servicio parte desde la Terminal de Ómnibus de la capital provincial, finalizando el trayecto directamente en el centro de la localidad.