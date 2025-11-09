El pueblo de La Pampa que es ideal para una escapada económica y te sorprenderá con sus increíbles miradores







Con un atractivo único y de bajo costo para el turismo, este lugar cuenta con paisajes increíbles que enamoran a sus visitantes.

Con unas particularidades que le dan un encanto único, este lugar es una gran alternativa para realizar turismo en La Pampa. Diario Río Negro

A la hora de realizar turismo no siempre se dispone de mucho tiempo para recorrer grandes distancias, por lo que existen alternativas tan cercanas como económicas. Estas son ideales no solo para cuidar el bolsillo, sino también para conocer sitios únicos con gran atractivo en pocos días.

En La Pampa existe el lugar perfecto para realizar este tipo de escapadas express, con paisajes encantadores y una calma que las convierte en una alternativa ideal para un fin de semana normal o largo.

Colonia 25 de mayo Fundación COLSECOR Gran alternativa para una escapada sin gastar de más. Fundación COLSECOR Dónde se ubica Colonia 25 de Mayo Colonia 25 de Mayo está situada en el extremo sudoeste de La Pampa, muy cerca del río Colorado, límite natural con Río Negro. Pertenece al departamento de Puelén y se encuentra a unos 410 kilómetros de Santa Rosa, la capital provincial. Rodeada de chacras y zonas de riego que contrastan con el paisaje árido, combina lo rural con la tranquilidad de los pueblos del interior.

Qué se puede hacer en Colonia 25 de Mayo Uno de los principales atractivos es el Mirador de las Cuatro Provincias, desde donde se observan los territorios de La Pampa, Río Negro, Neuquén y Mendoza al mismo tiempo. El río Colorado también ofrece un marco ideal para caminar por la ribera o detenerse en el puente-dique Punto Unido, que permite obtener vistas únicas del valle.

Además, se puede visitar el paseo costero, recorrer chacras productivas y conocer la vida local en ferias y eventos. Entre ellos, la Fiesta Nacional de la Alfalfa y el Petróleo es una de las más importantes: reúne a artesanos, productores y cocineros que ofrecen platos típicos, embutidos caseros, conservas y dulces elaborados con frutas de la región, como duraznos y ciruelas.

Cómo ir hasta Colonia 25 de Mayo Desde la ciudad de Santa Rosa, se llega tomando la Ruta Nacional 35 hasta General Acha y luego la Ruta Provincial 20. Se debe continuar hacia el suroeste hasta empalmar con la Ruta Provincial 34 hasta llegar finalmente a Colonia 25 de Mayo. El trayecto en auto dura alrededor de cinco horas y atraviesa paisajes característicos del oeste pampeano. También es posible llegar desde Neuquén capital, ubicada a unos 180 kilómetros, por la Ruta Nacional 151, cruzando el río Colorado a la altura del dique Punto Unido. La localidad cuenta con servicios regulares de micros que la conectan con Santa Rosa, Neuquén y otras ciudades cercanas, lo que facilita el acceso para quienes prefieren viajar sin vehículo propio.

