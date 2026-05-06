Gratis y a solo 50 km de CABA: la joya natural de Buenos Aires que tenés que visitar en otoño

Una opción ideal para una escapada y vivir una experiencia diferente de turismo, con lindos paisajes y tranquilidad.

La provincia de Buenos Aires se consolida año tras año como un destino predilecto para quienes buscan escapar de la rutina urbana sin necesidad de realizar viajes extenuantes. Su vasta geografía ofrece una versatilidad única, permitiendo pasar de la tranquilidad del campo a la frescura de las lagunas en cuestión de minutos.

Es el escenario ideal para practicar el turismo de cercanía , una tendencia que invita a redescubrir rincones bonaerenses que muchas veces pasan desapercibidos pero que guardan una belleza y una paz incalculables. Explorar estos lugares poco conocidos permite conectar con la flora y fauna autóctona en su estado más puro, especialmente durante el otoño, cuando los colores del paisaje se transforman.

Entre estos tesoros escondidos, perfectos para disfrutar de un fin de semana largo o un feriado sin gastar de más, se destaca un pulmón verde que combina diseño moderno con conservación ambiental. Estamos hablando de la fascinante Reserva Puertos Escobar .

La Reserva Puertos se encuentra estratégicamente situada en el partido de Escobar, al noreste de la provincia de Buenos Aires. Geográficamente, se halla inserta en la zona de humedales del Río Luján, formando parte de un ecosistema vital para la región. Su ubicación es privilegiada, ya que se encuentra a tan solo 50 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , lo que permite un acceso rápido y sencillo para los habitantes del área metropolitana.

En un radio de 30 kilómetros a la redonda, la reserva convive con otros atractivos de gran relevancia turística y recreativa. Se encuentra muy cerca del centro de Belén de Escobar, famoso por su Fiesta Nacional de la Flor, y a pocos minutos del Bioparque Temaikèn.

Además, su proximidad con el delta del Paraná y localidades como Ingeniero Maschwitz, conocida por su polo gastronómico y centros comerciales a cielo abierto, la convierte en el punto de partida o llegada ideal para un itinerario completo por la zona norte.

Reserva Puertos Escobar Un lugar rodeado por la naturaleza, ideal para caminar, estar al aire libre y hasta realizar avistamiento de aves. Imagen: Revista Lagunas

Qué se puede hacer en Reserva Puertos Escobar

Para el turista que busca desconexión, la actividad principal es el contacto directo con la naturaleza a través de sus senderos de interpretación. La reserva cuenta con más de 6 kilómetros de caminos que atraviesan diferentes ambientes como lagunas, bosques de talas y pajonales.

Es el lugar perfecto para el avistaje de aves y para encontrarse con los famosos carpinchos, que circulan libremente por el área. Además, la entrada es gratuita, lo que permite disfrutar de un picnic frente al agua o simplemente caminar respirando aire puro sin costo alguno.

Más allá de lo silvestre, la experiencia se complementa con la admiración de su arquitectura y oferta de servicios. Puertos es conocida por ser una "ciudad pueblo" con un diseño urbanístico de vanguardia donde las construcciones modernas se integran armoniosamente con el entorno hídrico.

Reserva Puertos Escobar El destino que ofrece vistas inigualables, muy cerca de la Ciudad. Imagen: Diario Anticipos

Los visitantes pueden acceder a su zona central donde encontrarán propuestas gastronómicas de primer nivel, con locales que ofrecen desde cafetería de especialidad hasta platos elaborados, ideales para disfrutar de una buena comida con vistas privilegiadas a las lagunas artificiales y el horizonte natural.

Cómo ir hasta Reserva Puertos Escobar

Llegar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sumamente fácil y rápido, ideal para una escapada en el día. El trayecto se realiza principalmente por la Autopista Panamericana (Ruta Nacional 9). Se debe conducir en dirección al norte hasta llegar al kilómetro 45, donde se encuentra la bajada principal que conduce directamente a la Avenida de los Lagos, el acceso principal a la zona de Puertos.

Una vez que se toma la salida, el camino está perfectamente señalizado. Se debe continuar por la vía de acceso principal, la cual atraviesa un entorno ya parquizado que anticipa la experiencia de la reserva. El tiempo estimado de viaje es de aproximadamente 45 a 60 minutos, dependiendo del tránsito, lo que garantiza que en menos de una hora se pueda pasar del cemento porteño a un oasis natural de lagunas y biodiversidad.