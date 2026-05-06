El rincón escondido de Rio Negro a pocos kilómetros de Bariloche que no te podés perder

Este rincón patagónico es una de las grandes alternativas de la provincia, ya que se ubica pegado a un lugar icónico del sur argentino.

La joya oculta del sur argentino, la cual suele ser opacada por las ciudades más turísticas.

Bariloche suele robarle los focos a varios lugares que no terminan de ser descubiertos por el turismo debido a que son opacados por la ciudad. Cerca de allí, hay varios puntos que merecen ser visitados, ya que ofrecen vistas únicas y una tranquilidad difícil de conseguir en otros rincones.

Si bien está lejos de ser la primera opción de quienes visitan la Patagonia, este lugar se convierte en una grata sorpresa para quienes deciden aventurarse a conocerlo. Cuenta con un nombre que arrastra una historia poco conocida y queda muy cerca de un punto icónico del sur argentino.

Dina Huapi se encuentra en la provincia de Río Negro, dentro del departamento Pilcaniyeu. Está ubicada sobre la margen sudeste del lago Nahuel Huapi , cerca del nacimiento del río Limay y del límite natural con Neuquén, en un punto donde la estepa patagónica empieza a mezclarse con el paisaje cordillerano.

La ciudad está a unos 15 kilómetros del centro de San Carlos de Bariloche y se ubica sobre la Ruta Nacional 40. Su nombre combina “dina” , en referencia a Dinamarca, y “huapi” , palabra mapuche asociada a isla, por la presencia de antiguos inmigrantes daneses y por su ubicación entre el lago Nahuel Huapi y los ríos Ñirihuau y Limay.

Uno de los puntos más conocidos de Dina Huapi es el Cerro Leones , formado por restos de un antiguo volcán . Allí se realizan visitas guiadas por cavernas donde se encontraron rastros de los primeros pobladores de la región, con marcas de arte rupestre de miles de años. El recorrido también permite llegar a miradores con vistas hacia la estepa rionegrina y el entorno del lago.

La costa sobre el Nahuel Huapi es otro de los atractivos del lugar. Dina Huapi tiene playas públicas y una costanera para caminar junto al agua, con vistas abiertas hacia los cerros que rodean la zona. También se puede recorrer la bicisenda que atraviesa la ciudad y acercarse a distintos puntos de la costa sin alejarse demasiado del casco urbano.

Desde Dina Huapi se puede llegar hacia el río Ñirihuau, avanzar por tramos cercanos al lago y continuar hasta la desembocadura del Limay, donde cambia la vista y el agua empieza a marcar el límite con Neuquén. Además, hay sectores para hacer caminatas cortas, sacar fotos y pasar un rato frente al lago.

El Mercado de la Estepa es otra parada posible dentro de la localidad. Allí se venden tejidos, artesanías y objetos hechos por productores de la región, en un espacio vinculado al trabajo local y a la identidad rionegrina.

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Cómo ir hasta Dina Huapi

Desde Bariloche, el camino hasta Dina Huapi es directo y corto. Hay que tomar la Ruta Nacional 40 hacia el este, en dirección a la salida de la ciudad, y continuar unos 15 kilómetros.

Quienes llegan en avión tienen como referencia el aeropuerto internacional Teniente Luis Candelaria, ubicado al este de San Carlos de Bariloche. Desde allí, Dina Huapi queda más cerca que el centro barilochense, por lo que el traslado por ruta es breve y no exige entrar primero a la zona céntrica.

En micro, la terminal de Bariloche funciona como la base principal para conectar con Dina Huapi. Desde ese punto se puede continuar por la Ruta Nacional 40 con servicios locales o traslados particulares.