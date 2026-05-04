Los 3 mejores lugares de Argentina para visitar durante el otoño

Se terminó el calor, empieza a bajar la temperatura y estos destinos se convierten en las alternativas para vacacionar en esta época del año.

La época del año deja atrás el calor y convierte algunos destinos en opciones ideales frente al cambio de temperatura.

El otoño deja atrás el calor infernal y empieza a traer temperaturas más bajas, aunque lejos de lo que será el invierno en cuanto a frío. Por esto, el turismo encuentra una época en la que, si bien es más complicado viajar, hay alternativas con un encanto particular en esta etapa del año.

Si bien Argentina cuenta con varias joyas imperdibles durante los 365 días, estos rincones logran sobreponerse a cualquier cambio del clima o el entorno. Incluso, obtienen un atractivo difícil de encontrar en otros destinos y los transforman en opciones imperdibles para sus visitantes.

Con la llegada del fresco del otoño, estos rincones se convierten en grandes alternativas.

Es uno de los paisajes más impactantes de La Rioja. Sus cañones rojizos, sus paredones de piedra y sus formaciones moldeadas por la erosión lo convierten en un lugar ideal para recorrer durante el otoño, cuando el ambiente árido se vuelve más amable para pasar varias horas al aire libre.

El Cañón de Talampaya es el punto más conocido del parque. Allí, las paredes de roca superan los 100 metros de altura y forman un corredor natural que permite ver de cerca la escala del paisaje riojano.

Parque Nacional Talampaya Gino Lucas T La Rioja presenta una gran alternativa para el otoño. Gino Lucas T

El parque también tiene un valor paleontológico clave. Junto con Ischigualasto, fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2000 por sus registros vinculados al período Triásico. Ese dato suma peso histórico y científico a un paisaje que ya impacta por su tamaño, sus colores y la forma en que la piedra domina todo el entorno.

Entre los puntos más reconocidos aparecen el Monje, la Catedral y otros paredones que fueron tomando formas particulares con el paso del tiempo. También pueden verse animales propios de la región, como guanacos, maras, zorros y aves de gran tamaño. En los recorridos aparecen cañones, restos arqueológicos, historia natural y una postal desértica muy distinta a otros destinos del país.

Traslasierra, Córdoba

Es una de las regiones más atractivas de Córdoba para recorrer en otoño. La zona reúne pueblos serranos, ríos, balnearios, caminos con vistas abiertas y paisajes de montaña que cambian de ritmo después del verano. Mina Clavero, Nono, Villa Cura Brochero, San Javier y Villa de Las Rosas son algunas de sus localidades más visitadas.

El río Mina Clavero, el Panaholma y el Embalse La Viña están entre los puntos más conocidos de la región. Aunque suelen asociarse al verano, en otoño siguen teniendo presencia dentro del paisaje serrano, con playas de río, paradores, puentes, senderos cercanos y zonas donde el agua acompaña los paseos entre pueblos.

Traslasierra Turismo Córdoba Córdoba y su belleza natural también se suman a las opciones para esta época del año. Turismo Córdoba

La región también tiene espacios naturales que permiten caminar, mirar las sierras y recorrer ambientes de monte nativo. En los alrededores aparecen quebradas, miradores, áreas protegidas y sectores de altura que muestran una Córdoba más tranquila, lejos del movimiento de las grandes ciudades y de los centros turísticos más cargados.

Traslasierra suma además ferias, bodegas, cocina serrana y productos regionales. Villa Cura Brochero conserva un perfil religioso ligado al Cura Brochero, mientras que San Javier, Villa de Las Rosas y Las Tapias reúnen viñedos, almacenes, restaurantes y recorridos entre pueblos. El Camino de los Artesanos, el Museo Rocsen y los circuitos por localidades serranas agregan opciones para completar la visita.

Bariloche, Río Negro

Bariloche es uno de los destinos más elegidos de la Patagonia durante el otoño. Antes de la temporada de nieve, la ciudad cambia de color y los bosques que rodean al Lago Nahuel Huapi pasan por tonos amarillos, ocres y rojizos. Ese paisaje convierte a los paseos clásicos en recorridos muy distintos a los del verano o el invierno.

Circuito Chico, Cerro Campanario, Cerro Otto y Cerro Catedral están entre los lugares más visitados en esta época. También se pueden hacer caminatas por senderos, navegaciones por el Nahuel Huapi y salidas hacia miradores dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. El otoño permite disfrutar esos recorridos sin que la nieve sea el centro del viaje.

Ventisquero Negro Bariloche Top Sin importar la estación del año, Bariloche sigue siendo una opción más que interesante para el turismo. Bariloche Top

La ciudad también tiene una fuerte oferta gastronómica. El chocolate, las cervezas artesanales, los ahumados, las casas de té y el cordero patagónico aparecen en muchos paseos por el centro y por los alrededores. Durante Semana Santa, la Fiesta Nacional del Chocolate suma actividades en la ciudad y atrae visitantes con uno de los productos más buscados de Bariloche.

El entorno suma lugares como Puerto Pañuelo, Colonia Suiza, Bahía López y Playa Bonita. También aparecen recorridos por bosques del Parque Nacional, paseos lacustres, miradores hacia el lago y circuitos que conectan la ciudad con algunos de sus puntos más visitados durante el otoño.