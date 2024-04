Emigrar: los 20 apellidos que facilitan el trámite de la ciudadanía francesa

¿Quién no pensó alguna vez dejar todo atrás y probar suerte en Europa? Que haya jóvenes (y no tanto) en búsqueda de otras oportunidades o de cambiar de aire no es ninguna novedad en nuestro país. Ya sea por momentos de crisis económicas o políticas, hubo siempre varios momentos de mucha emigración. Y Francia es un lugar muy elegido.