La poca motivación para hacer ejercicio no se debe a la pereza, sino a un aspecto evolutivo

Los seres humanos tienen una tendencia biológica a evitar esfuerzos innecesarios como ejercicios, según la teoría propuesta por Daniel E. Lieberman, profesor y director del Departamento de Biología Evolutiva Humana de la Universidad de Harvard. Lieberman, quien se dedica a investigar cómo y por qué el cuerpo humano ha evolucionado de la manera en que lo hace, aborda este tema en su libro Exercised: Why Something We Never Evolved to Do is Healthy and Rewarding.