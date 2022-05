Coyuntura: un gran desafío estructural

En el caso del personal permanente basta con decir que un obrero que llega a edad de jubilación no tiene relevo en tanto el éxodo rural no se ha revertido; además se necesita una modificación de las políticas sociales para que actúen como un verdadero puente entre las personas con necesidades y el mercado laboral y no que sean un obstáculo tal como se verifica a diario cuando por temor a perder beneficios asistenciales los trabajadores temporales eligen no buscar trabajo o bien se niegan a ser registrados, razón por la cual el productor se encuentra en la encrucijada de tomar personal informal o perder la producción del año; con un claro perjuicio en ambos casos.