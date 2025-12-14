No te lo podés perder: el rincón mágico de Misiones que se destaca por su naturaleza y tranquilidad + Seguir en









Un espacio escondido en la mágica provincia del norte, cuyo clima tropical tiene una diversidad de flora y fauna atractiva.

La majestuosa naturaleza misionera, ideal para hacer turismo en verano. Imagen: Horacio Cambeiro / Wikipedia

Argentina esconde rincones que son ideales para quienes buscan turismo de naturaleza, tranquilidad y experiencias auténticas fuera de los circuitos tradicionales. Entre selvas, ríos y paisajes floridos, algunos pueblos misioneros ofrecen un encanto especial que combina cultura, biodiversidad y la calidez de sus habitantes para una escapada inolvidable.

Uno de esos lugares que merece estar en tu lista de próximos destinos es un punto pintoresco que se distingue por su rica vegetación, legado cultural europeo y una vida sosegada en contacto con la naturaleza. Aquí la vida transcurre entre flores, tradición y actividades al aire libre que enamoran a cada visitante. Hablamos de Ruiz de Montoya.

Salto Cuña Piru Uno de los principales atractivos de Ruiz de Montoya para disfrutar del clima tropical. Imagen: Argentina Network Dónde se ubica Ruiz de Montoya Ruiz de Montoya se encuentra en la provincia de Misiones, Argentina, dentro del departamento Libertador General San Martín, formando parte de la denominada “Región de las Flores” por su abundante vegetación y diversidad natural. Este pueblo está situado cerca de las pequeñas localidades de El Porvenir y Cuñapirú, en un entorno rural rodeado de selva subtropical.

La distancia aproximada hasta Posadas, capital de Misiones, es de alrededor de 230 kilómetros, lo que implica un viaje en auto de varias horas a través de la Ruta Nacional 12, ideal para combinar con otros atractivos de la provincia.

Qué se puede hacer en Ruiz de Montoya Ruiz de Montoya ofrece múltiples actividades al aire libre y de contacto con la naturaleza. Uno de sus principales atractivos es el Salto Cuñá Pirú, una impresionante caída de agua de 64 metros enmarcada por un cañadón y selva exuberante, perfecto para caminatas y fotografía. También se puede visitar Osununú, una reserva privada que protege el monte nativo junto al río Paraná, con miradores y espacios para disfrutar del paisaje natural en calma.

El Parque Provincial Teyú Cuare es otra opción para quienes disfrutan del trekking, la observación de aves y de la biodiversidad, con senderos que llevan a miradores y zonas de flora y fauna autóctona. Además, eventos culturales como la “Fiesta de los Pueblos” y celebraciones tradicionales atraen visitantes con música, gastronomía local y ferias artesanales que reflejan la rica herencia cultural de la región. Cómo ir hasta Ruiz de Montoya Para llegar a Ruiz de Montoya desde Posadas, la capital provincial, se recomienda viajar en auto por la Ruta Nacional 12 hacia el norte y luego tomar rutas provinciales que conectan con el pueblo, con un trayecto total de varias horas dependiendo del tráfico y paradas en el camino. Desde Puerto Iguazú, otro punto turístico importante en Misiones, el viaje por carretera tiene una duración aproximada de 2 horas y 40 minutos, siguiendo la Ruta 12 hacia el sur hasta la altura de Villa Ackermann y luego desviándose por caminos secundarios hasta Ruiz de Montoya.

