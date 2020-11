Sorpresa: Puerto Madero, alternativa de vacaciones en Ciudad

Puerto Madero es sin dudas la excepción a la regla. Es el único barrio de la Ciudad de Buenos Aires donde los alquileres son en dólares y a pesar de la suba de la divisa estadounidense no modificaron sus valores en todo el año. Los precios arrancan en u$s800 por un mono ambiente y pueden llegar a cifras millonarias. Lo cierto es que, como consecuencia de la cuarentena, se incrementó la demanda en los meses de calor y según los especialistas hoy el stock no llega a abastecer al mercado que busca estar en el corazón de la Capital, cerca del verde y con amenities similares a los de un hotel cinco estrellas.