Ni selva ni montañas: el Parque Nacional argentino que esconde el paisaje más impactante del otoño

Con el descenso de la temperatura, este lugar cobra mucha más relevancia y permite ser recorrido de punta a punta, convirtiéndose en una enorme alternativa para el turismo.

Este rincón mágico del norte argentino es una de las grandes joyas para visitar durante el otoño.

El otoño suele ser una gran estación para el turismo , ya que ofrece colores difíciles de encontrar en otras etapas del año. Hay sitios que durante esta época se ven muy favorecidos antes de que llegue el frío del invierno, por lo que mucha gente se aventura a conocerlos y aprovechar los paisajes naturales que se benefician del clima .

Este lugar no se trata de montañas ni vegetación que va dejando atrás su verde, sino de una formación natural que también integra parte de la historia de Argentina millones de años atrás. Ayuda a entender cómo era este rincón mágico antes de la llegada del humano e invita a ver cómo convive la fauna actual en estas condiciones.

El Parque Nacional Talampaya se encuentra en el oeste de La Rioja, cerca de Villa Unión y a más de 200 kilómetros de la ciudad capital. Está ubicado en una región árida, dentro de un paisaje dominado por paredones rojizos, cauces secos, formaciones de piedra y sectores moldeados por la erosión durante millones de años.

Detrás el color rojizo del entorno, hay una historia que no muchos conocen y cuenta como era este lugar millones de años atrás.

El área protegida forma parte del conjunto declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2000 junto con el Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan. En esa zona se conservan registros vinculados al período Triásico, con rastros de vida de más de 200 millones de años y un valor paleontológico reconocido a nivel internacional.

El recorrido más conocido es el del Cañón de Talampaya , donde las paredes rojizas superan los 100 metros de altura . La visita permite avanzar entre esos paredones, detenerse frente a formaciones creadas por la erosión y conocer sectores con petroglifos, marcas realizadas por antiguos habitantes de la región. Los circuitos internos se realizan con guías habilitados, por lo que no funcionan como un paseo libre dentro del parque.

También se pueden visitar áreas de valor paleontológico, uno de los rasgos más importantes de Talampaya. Sus yacimientos forman parte del mismo conjunto científico que Ischigualasto, conocido por los registros fósiles del Triásico. En estos recorridos aparecen referencias a restos de vida de más de 200 millones de años, un dato central para entender la relevancia del parque dentro de la historia natural argentina.

Entre las excursiones más buscadas aparecen el Cañón de Shimpa y Ciudad Perdida. El primero propone un recorrido por un paso más angosto, entre paredes de piedra que muestran otra escala del paisaje riojano. Ciudad Perdida reúne formaciones erosionadas que parecen ruinas naturales, con figuras marcadas sobre la roca rojiza.

Durante los recorridos guiados también se puede observar fauna propia de la zona. En el parque pueden aparecer guanacos, maras, zorros y aves de gran porte, entre ellas el cóndor andino. Estos avistajes forman parte de las excursiones por Talampaya, especialmente en los tramos abiertos del área protegida y en los desplazamientos entre un punto de visita y otro.

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Cómo ir hasta el Parque Nacional Talampaya

Para llegar al Parque Nacional Talampaya desde la ciudad de La Rioja, hay que tomar la Ruta Nacional 38 hacia el sur hasta Patquía. Desde allí, el camino continúa por la Ruta Nacional 150 hasta el empalme con la Ruta Nacional 76, que atraviesa el área protegida y lleva al acceso del parque, ubicado en el kilómetro 144 de esa ruta.

El viaje puede hacerse en auto particular o mediante traslados y excursiones contratadas en la zona. Como los circuitos internos se realizan con guías habilitados, el ingreso es arancelado y las salidas dependen de cupos, horarios y recorridos disponibles.