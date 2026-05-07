Navegar con un presupuesto ajustado en dólares: qué son los cruceros de reposicionamiento

Existe una alternativa poco conocida que es interesante por su valor accesible y por la cantidad de experiencias distintas que ofrece durante el traslado.

Con este truco, ya no tenés que gastar de más en tu experiencia maritima.

A la hora de viajar en barco, uno suele creer que va a tener que gastar grandes cantidades de dinero. De todas formas, existe una modalidad que muy pocos conocen que te permite recorrer grandes distancias a valores más bajos y con una experiencia muy distinta a todo lo que conoces.

La propuesta se trata de itinerarios especiales que no se basan en el esquema clásico de ida y vuelta. Estos trayectos se llevan a cabo en momentos puntuales del año y pueden convertirse en una opción muy atractiva para quienes necesitan ahorrar , pero no quieren resignar la calidad.

Qué es un crucero de reposicionamiento y cuáles son sus beneficios

Este tipo de travesía surge cuando las compañías trasladan sus barcos de una región a otra según la temporada. Por ejemplo, una nave que opera en Alaska entre mayo y septiembre después cambia de zona cuando baja la demanda, lo que la obliga a realizar viajes largos hacia nuevos destinos.

A diferencia de los recorridos convencionales, estos trayectos tienen un punto de partida y otro distinto de llegada. En muchos casos conectan continentes, como rutas entre América y Europa o entre Oceanía y Asia. Suelen extenderse entre 13 y 19 noches, aunque algunos pueden superar ese rango según la distancia. Durante ese tiempo, hay varios días seguidos en alta mar sin escalas.

Entre sus principales ventajas está el precio. Las navieras buscan ocupar los camarotes en estos traslados, por lo que ofrecen tarifas más bajas que las habituales. A eso se le suma una experiencia mucho más relajada, con el tiempo suficiente para disfrutar de las instalaciones del barco. Además, permiten conocer rutas poco frecuentes con paradas en destinos menos turísticos.

Por menos dólares: los precios de los cruceros de reposicionamiento en mayo 2026

Para mayo de 2026, este tipo de viajes se vuelve una de las alternativas más económicas dentro del mercado de cruceros. Los valores arrancan en 60 dólares por noche, una cifra mucho más baja que cualquier otra oferta. Dentro de las opciones más accesibles hay itinerarios como uno de 12 noches entre Papeete y Honolulu, con un costo de 819 dólares en total.

En el segmento intermedio, hay uno de 22 noches desde Ciudad del Cabo hasta Londres por 1.304 dólares. Otra propuesta muy tentadora es la de un viaje de 8 noches entre Los Ángeles y Vancouver por 1.033 dólares, un tipo de recorrido que suele apuntar a un público adulto.

Para quienes buscan una experiencia de mayor categoría, hay alternativas de lujo que superan los 7.500 dólares. Por ejemplo, hay una opción de 15 noches entre Lisboa y Copenhague, que incluye servicios premium y beneficios adicionales a bordo. Incluso hay opciones en el norte de Europa por 8.499 dólares, con rutas que recorren fiordos y destinos exclusivos.

Persona en crucero Con este truco, ya no tenés que preocuparte por gastar de más en un crucero. Pexels

Comparación con los paquetes comunes de cruceros

La diferencia principal con los viajes tradicionales aparece en el costo por noche. Mientras que un crucero clásico por el Caribe o el Mediterráneo puede ubicarse entre 120 dólares diarios, los de reposicionamiento bajan a un rango de 60 dólares. Esto se debe a que las empresas prefieren vender esos lugares a menor precio antes que trasladar el barco vacío hacia su próximo destino.

Además, entra en juego la cantidad de escalas. En los paquetes convencionales, el foco está en visitar varios puertos en poco tiempo, pero en estos recorridos se prioriza la vida a bordo, con más días en mar abierto. Ese detalle influye en la experiencia del pasajero, con más tiempo para actividades dentro del barco, como espectáculos, gastronomía o espacios de relax.

De todas formas, hay que tener en cuenta el traslado aéreo. Como el viaje termina en un destino distinto, el pasajero debe comprar un vuelo de regreso sin ida y vuelta, lo que puede encarecer el gasto total. Sin embargo, muchas compañías incluyen beneficios para compensar esa diferencia, como créditos para gastar dentro del barco o paquetes de bebidas.