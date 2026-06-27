Manuel Adorni presentó una penosa carta de renuncia, donde ratificó su inocencia: "Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas"

El exfuncionario explicó que dejó la Jefatura de Gabinete por una presunta campaña en su contra y el resguardo de sus afectos: "El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío".

Tal como lo anticipó Ámbito , Manuel Adorni confirmó su renuncia como jefe de Gabinete de la Nación . El también exvocero presidencial publicó una carta en sus redes sociales dirigida a Javier Milei y Karina Milei en donde desmintió las acusaciones en su contra por enriquecimiento ilícito y ratificó su inocencia: "Hoy me voy a dormir en absoluta paz conmigo mismo y con lo hecho por el país" . Aún no se conoce su reemplazo.

Adorni había asumido en su cargo el 10 de diciembre del 2025 , tres meses antes del viaje a Nueva York a donde incluyó a su esposa en la comitiva oficial y que terminó con una oleada de acusaciones y revelaciones judiciales que decantaron en su renuncia. Sobre ello, consideró que se trataron de " operaciones mediáticas que han ido al extremo , no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados":

"Las mentiras que se han dicho fueron de los más variadas" , planteó el exfuncionario, que enumeró presuntas falacias: "Viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado o con empresas públicas, [...], la existencia de un supuesto pendrive 'lleno de dólares ".

En su carta, Adorni criticó que lo "han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas" y explicó que su decisión está sujeta a "el resguardo de mis afectos como prioridad". "El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío", agregó.

Además lanzó: "Tal vez simplemente ocurre que a la gente común no le permiten estar en estos lugares". También ratificó su gestión, al plantear que "lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo familiar y lo espiritual". "Soy un simple ciudadano que un día quiso colaborar con un proyecto que está poniendo a la Argentina en la cima del mundo, un ciudadano de a pie, con una vida que no es ni más ni menos que la que tuve siempre", insistió.

El mensaje de Manuel Adorni a Javier Milei

En su ratificación a la figura presidencial, Adorni se refirió a Javier Milei: "Usted es la única esperanza para la Argentina. [...] Mi vida antes de la vida pública siempre estuvo en línea con lograr el objetivo de que mis hijos en el futuro puedan irse a buscar un futuro mejor a otras tierras. Desde que asumimos solo trabajé para que ocurra lo contrario: para que nunca deban irse del país. Y usted es la única garantía de que eso ocurra".

"Me alegro de haber estado al lado suyo y al lado de la Secretaria General de la Presidencia, pilar fundamental de cada paso que hemos dado", continuó el exfuncionario. Asimismo, le agradeció al Presidente "haberme acompañado en este proceso tan injusto, doloroso desgastante para mí y mi familia".

karina milei, manuel adorni y javier milei Manuel Adorni junto a Karina y Javier Milei, a quienes remitió su carta.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fue una de las primeras en saludar a Manuel Adorni en sus redes sociales: "Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven. Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo. Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme".